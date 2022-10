Le attività culturali sono invitate a celebrare la Settimana della Lingua Italiana

ambasciata Italia Il Paraguay prepara un cartellone pubblicitario di diverse attività culturali per celebrare la settimana della lingua italiana nel mondo, che inizia lunedì 17 ottobre.

Con lo slogan “L’italiano ei giovani”, la proposta culturale 2022 comprende teatro, musica, cinema e poesia, con eventi aperti e gratuiti, e con la partecipazione di giovani studenti .la lingua

La serie di film “La lingua italiana nel cinema”, a partire da lunedì 17, durerà fino al 1 novembre al Cinema Villamora, Centro Culturale Municipale Carlos Colombino e Manzana de la Rivera.

“Quest’anno proponiamo di prestare particolare attenzione al cinema come mezzo per avvicinare i giovani alla lingua italiana”, ha affermato l’Ambasciatore d’Italia Paolo Campanini, aggiungendo che la lingua italiana si esprime attraverso vari media come musica, teatro e letteratura . , scienza e cinema.

Settimana della lingua italiana.jpg La Settimana della lingua italiana offre una varietà di attività culturali. Foto per gentile concessione

Cinema

Le attività previste prevedono tre proiezioni di film: lunedì 17 e 24 ottobre “Ennio, Il Maestro”, sul grande compositore Ennio Marricone; e lunedì 31 ottobre “Michelangelo Infinite”. I festeggiamenti si svolgeranno al Teatro Villamora alle ore 20:00.

Questo ciclo è liberamente accessibile a tutti i visitatori, ma i biglietti devono essere prenotati fino ad esaurimento, inviando un’e-mail a italian@gmail.com.

Nel frattempo, a Manjana de la Rivera, gli studenti delle scuole partecipanti potranno vedere “Mio fratello è figlio unico”, che sarà presentato in due spettacoli mercoledì 19 dalle 10:00 alle 12:30. Dalle 13:30 alle 16:00:00.

Lunedì 24, “Kaos” sarà proiettato dalle 10:00 alle 12:30 e “Leopardy, the Wonderful Young Man” dalle 13:00 alle 16:00. Martedì 25 ci sarà una nuova esibizione di “Kaos” dalle 13:30 alle 16:00.

Ulteriori informazioni possono essere ottenute contattando Belen Fernandez al numero (0986) 847 316.

Teatro

Martedì 18 e giovedì 20 alle 19:30 si svolgerà un adattamento teatrale del romanzo “Il visconte dimezzato” (“Il visconte dimezzato”) in tre lingue (italiano, spagnolo e guarani). Centro Culturale “Manzana de la Rivera”. El vizconde demediado”) è stato scritto da Italo Calvino, uno dei massimi esponenti della letteratura italiana.

È una storia incredibile, incredibile e allegorica che si svolge in un tempo lontano in un paese immaginario. L’opera si articolerà in due recite, la prima degli studenti della Scuola Dante Alighieri del campus di Asuncion; Il secondo è degli studenti della Scuola Dante del campus Fernando de la Mora.

Mercoledì 19 si terrà il Caffè Letterario “L’amante Natura” sotto la guida di Maria Cristina Brizzi, Professore e Addetto Culturale dell’Ambasciata d’Italia in Paraguay, che racconterà la vita e le opere del grande poeta italiano Giacomo . leopardo

Il convegno è in lingua spagnola, alle 19:30, presso la Biblioteca “Irene Borello de Amodi” della Società Dante Alighieri di Asuncion (Alberti Esq. Humaita).

Musica

Venerdì 21 ottobre si svolgerà presso Plaza Italia ad Asuncion alle 19:00 il Festival della Canzone Italiana, con un concorso di musica tradizionale e un’esclusiva raccolta di musica italiana, con i partecipanti per la prima volta quest’anno. Studenti di scuole pubbliche e private dove si insegna lingua e cultura italiana.

Parteciperanno gli studenti della Scuola Dante Alighieri e del Colegio Nacional Presidente Franco di Asunción; Dalla Scuola Santa Caterina da Siena di Lampare; Dal Collegio Madre Eugenia Ravasco di Lambare; Collegio Italo-Paraguaiano, Collegio Nazionale San Lorenzo e Leo Novak, Fernando de la Mora.

Inoltre, ogni giorno, i giovani paraguaiani che studiano italiano leggeranno una poesia in quella lingua, che sarà trasmessa sui social network.

La Settimana della Lingua Italiana nel Mondo mira a “migliorare l’atteggiamento delle persone internazionali nei confronti della lingua e della cultura italiana”. È promosso dalla Rete Culturale e Diplomatica d’Italia e si celebra ogni anno nella terza settimana di ottobre.