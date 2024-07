Le aziende negli Stati Uniti stanno cambiando il gioco del golf con il pickleball per concludere affari

Le aziende organizzano eventi di baseball per essere più inclusivi e convenienti (Stephanie Keith/Bloomberg).

Attenzione al golf: il pickleball sta arrivando per gli adulatori della tua azienda.

Mentre i campi da golf sono stati a lungo acclamati come il luogo principale per concludere affari e attirare clienti, un numero crescente di loro sta scoprendo che il baseball fa risparmiare tempo e denaro, pur essendo più inclusivo e più facile da giocare per i nuovi arrivati. Le prenotazioni aziendali nei club di pickleball negli Stati Uniti sono aumentate a giugno rispetto al mese precedenteSecondo PodPlay, una piattaforma di prenotazione di impianti sportivi.

I singoli operatori dei club di pickleball sostengono questo, affermando che gli eventi aziendali sono in aumento. Asso Pickleball ClubIl co-fondatore Joe Sexton, che ha sedi in diversi stati, ha affermato di aver avuto un flusso costante di riunioni aziendali e che le richieste per eventi in nuove sedi si stanno accumulando prima ancora che aprano. Greg Railson, direttore marketing del Pickleballerz Club di Chantilly, VirginiaHa affermato che le prenotazioni aziendali sono quasi triplicate dal 2021. Il Life Time Health Club di New York riceve da 10 a 20 richieste di prenotazioni aziendali settimanalmente, più di cinque volte il volume dello scorso anno.

La corte divenne particolarmente popolare tra avvocati, banchieri e agenti immobiliari Chi sta cercando di espandere la propria cerchia professionale. A Rochester Hills, nel Michigan, l’allenatore di pickleball Robert Dunn ha detto di vedere avvocati con clienti, uomini d’affari che parlano nei negozi e dirigenti dell’industria automobilistica che portano fornitori e acquirenti a giocare. “Anche se l’intenzione non è quella di fare affari, gli affari sono spesso argomento di conversazione”, ha detto Dan.

Colin Hipson, un agente immobiliare di Chicago, ha detto di aver notato una tendenza simile e ne è diventato un sostenitore dopo aver utilizzato il campo da golf come svago per 25 anni. Una parte fondamentale del fascino è che il pickleball è meno intimidatorio del golf per coloro che non hanno mai giocato prima.

I club di pickleball negli Stati Uniti hanno segnalato un aumento delle prenotazioni aziendali. (Archivio Infopay)

“Se non hai mai giocato a golf prima e ti invito al campo da golf perché voglio connettermi con te e fare affari, è quasi impossibile tenere il passo”, ha detto. “Posso portare qualcuno al campo da pickleball che non ha mai toccato una racchetta da pickleball prima e posso mostrargli come si gioca e si divertiranno in meno di 10 minuti.”

È anche più efficiente: Hibson può finire alcune partite di pickleball in meno di due ore, invece di trascorrere mezza giornata giocando a golf. accanto a, Due ore all’Hebson Pickleball Club costano $80rispetto ai 600 o 700 dollari che costa l’intrattenimento sul campo da golf.

Matthew Norman, direttore senior degli eventi per un club di pickleball nella Carolina del Sud chiamato Crush Yard, ha affermato che le aziende stanno riscontrando un maggiore ritorno sull’investimento con il pickleball. “Tutti i partecipanti trascorrono più tempo insieme sotto lo stesso tetto e la durata dell’evento è di massimo tre ore invece di cinque.”, Egli ha detto. Ciò consente ai dirigenti di programmare eventi che iniziano intorno alle 16:00, in modo che i dipendenti possano continuare a lavorare per gran parte della giornata. Finora quest’anno, Crush Yard ha affermato di aver già ospitato 10 eventi aziendali tipicamente golfistici.

Naturalmente, il golf non scomparirà. Lo sport ha visto un aumento di popolarità durante la pandemia, con la National Golf Foundation che ha recentemente affermato che il numero di golfisti sul campo è aumentato per sei anni consecutivi e che il golf sta guadagnando popolarità tra le donne e le persone di colore. Nonostante questi sviluppi, Il 74% dei golfisti sono uomini e il 78% sono bianchi, secondo l’istituzione. Ciò ha spinto alcuni golfisti irriducibili a dedicarsi al baseball per trarre vantaggio da una base di clienti più ampia e diversificata, secondo Richard Green, co-fondatore dell’SPF Baseball Club di Chicago.

Dopo aver notato che alcuni dei loro compagni di squadra non sembravano molto entusiasti di trascorrere il pomeriggio sul campo, i dirigenti di un’azienda di marketing con sede a Chicago hanno deciso di ospitare quest’anno un torneo di pickleball. “Hanno visto il pickleball come un modo per ottenere un maggiore coinvolgimento da parte dei dipendenti a cui non piace giocare a golf”, ha detto Green.

Yasna Borza, una life coach di Minneapolis, ha iniziato a invitare i suoi clienti a giocare a pickleball quando ha capito che li avrebbe aiutati a rilassarsi. Borza, che lavora con dirigenti, avvocati e imprenditori, afferma che è una gradita alternativa al campo da golf per molte delle donne che allena. “Molti dei miei clienti dicono: “Ho figli e non ho tempo per trascorrere sette ore nei campi”.Egli ha detto.

È stata anche una svolta nei suoi rapporti con i clienti del golf, con i quali era solito passeggiare sul green. “Non ci sono accuse. Li vedi perdere tempo e c’è molta debolezza in tribunale”, ha aggiunto “Ciò che amo è vedere uomini e donne adulti parlare sporco. “Le persone sono competitive, ma non è una cosa seria come il golf.”