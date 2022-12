Le aziende olandesi prestano sempre più attenzione al Vietnam

Lo ha detto Mark Rutte, ricevuto ad Amsterdam dal primo ministro vietnamita, Pham Minh Chinh, in viaggio per l’Europa nell’ambito del quale parteciperà domani al vertice che celebra il 45° anniversario delle relazioni tra l’Associazione delle Nazioni del sud-est asiatico. (ASEAN) e l’Unione europea (UE).

Rutte ha sottolineato l’importanza dell’accordo di libero scambio UE-Vietnam (Evfta in inglese) non solo per rafforzare le relazioni economiche bilaterali, ma anche per stimolare il flusso di investimenti nel Paese indocinese.

Ha anche apprezzato gli sforzi del Vietnam per sviluppare una pesca sostenibile e ha sostenuto la rapida rimozione del “cartellino giallo” della Commissione europea contro le esportazioni di prodotti acquatici vietnamiti.

Da parte sua, Minh Chinh ha affermato la determinazione a rafforzare la partnership globale tra i due paesi e ha incoraggiato le aziende olandesi a investire nei settori dei porti marittimi, della tecnologia di costruzione navale, della connettività logistica e delle infrastrutture strategiche.

Allo stesso modo, ha riferito l’agenzia di stampa VNA, ho chiesto ai Paesi Bassi di sostenere il Vietnam nella costruzione di un’agricoltura ecologica, moderna e intelligente.

Nella stessa giornata di ieri, la Regina Máxima ha ricevuto il Primo Ministro, il quale le ha espresso la speranza che la famiglia reale continui a sostenere gli sforzi per rafforzare le relazioni tra i due paesi, nonché gli aiuti finanziari e il trasferimento di tecnologia al Vietnam.

La regina Máxima ha evidenziato i risultati dello stato dell’Indocina nello sviluppo sociale ed economico, in particolare nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG), e ha elogiato l’attuazione della strategia nazionale di inclusione finanziaria.

Ha inoltre confermato che, in qualità di sostenitrice speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite per il finanziamento inclusivo per lo sviluppo, continuerà a sostenere il Vietnam nell’attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Minh Dinh ha parlato il giorno prima anche con i Presidenti del Senato olandese, Jan-Anthony Bruin, e della Camera dei Rappresentanti, Vera Bergkamp, ​​che hanno accolto calorosamente la sua visita ufficiale, che hanno considerato una pietra miliare nelle relazioni bilaterali.

