Le azioni asiatiche potrebbero beneficiare del forte slancio di Wall Street

Bloomberg – Le azioni potrebbero ricevere un certo supporto lunedì dopo che Wall Street ha chiuso in rialzo la scorsa settimana, Ma il malessere economico della Cina e la forza del dollaro USA sono ancora venti contrari.

I futures sono saliti in Australia e Hong Kong, mentre il Giappone è chiuso per ferie. I contratti statunitensi sono aumentati nelle prime contrattazioni dopo Wall Street Ha rotto una serie di sconfitte di cinque giorni poiché le banche hanno portato guadagni dopo ottimi risultati.

I contanti del Tesoro non sono quotati in Asia a causa della vacanza in Giappone. Sono avanzati venerdì quando i trader hanno ridotto le loro scommesse su un aumento della Federal Reserve la prossima settimana. L’inversione della curva dei rendimenti continua a indicare che la crescita è a rischio.

le aspettative cadono L’inflazione a lungo termine dei consumatori statunitensi ha attenuato alcune preoccupazioni che le pressioni sui prezzi stiano prendendo piede, Mentre le forti vendite al dettaglio hanno confermato la resilienza dell’economia nonostante l’inasprimento della politica monetaria.

Il dollaro era misto all’inizio del commercio asiatico. Il Dollar Strength Index è caduto da un massimo storico.

La Cina dovrebbe essere seguita da vicino dopo che i responsabili politici hanno promesso Maggiore sostegno a un’economia che pesa sui blocchi di Covid-19 e sull’aggravarsi della crisi abitativa

La scorsa settimana gli investitori stranieri hanno venduto il maggior numero di azioni A cinesi da marzo.

Gli investitori continuano a lottare con le preoccupazioni per l’iperinflazione e La possibilità di una recessione negli Stati Uniti. Allo stesso tempo, le valutazioni delle azioni stanno diventando più convenienti.

Sebbene i prezzi delle azioni si stiano allargando durante la recessione, ci sono segnali che “questo è un mercato che vuole iniziare a pescare verso il basso”, ha detto a Bloomberg TV Laurie Calvasina, responsabile della strategia azionaria statunitense di RBC Capital Markets. “Le persone hanno iniziato a cercare cose prive di rischi”, ha detto, aggiungendo che le piccole società statunitensi sono spesso citate come esempio.

Il petrolio veniva scambiato sotto i 100 dollari al barile. Il mercato è accomodante Rallentamento della domanda e possibile aumento dell’offerta dopo la visita del presidente Joe Biden in Arabia Saudita.

Alcuni dei principali movimenti dei mercati:

Procedure

I futures S&P 500 sono aumentati dello 0,2% alle 7:05 a Tokyo. L’S&P 500 è salito dell’1,9% venerdì

I futures Nasdaq 100 sono aumentati dello 0,3%. Il Nasdaq 100 è in rialzo dell’1,8%.

I futures S&P/ASX 200 australiani sono aumentati dello 0,9%.

I futures Hang Seng sono aumentati dello 0,2%.

tasso di cambio

L’indice Bloomberg Spot Dollar è sceso dello 0,5%.

L’euro si è attestato a 1,0085 dollari

Lo yen giapponese veniva scambiato a 138,55 per dollaro

Lo yuan veniva scambiato a 6,7655 per dollaro

Ricompense

Il rendimento del Tesoro a 10 anni è sceso di quattro punti base al 2,92% venerdì.

Materie prime

Il greggio West Texas Intermediate era di $ 97,72 al barile.

L’oro si è attestato a $ 1.708,17 l’oncia