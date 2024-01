Le azioni brasiliane più consigliate per gennaio secondo 13 banche…

Bloomberg Line – Con un rialzo di oltre il 5% a dicembre, l'indice è salito Ibovespa (IBOV) ha chiuso il 2023 con un progresso del 22,3%, la migliore performance annuale dal 2019. In termini di dollari, il mercato azionario brasiliano è cresciuto del 33% durante l’anno, dietro solo Nasdaq composito (+44%) negli Stati Uniti e Mixpolo (+36%) in Messico. Nonostante i guadagni realizzati lo scorso anno, gli analisti dei mercati finanziari ritengono che ci siano ancora delle opportunità.

Secondo il team di ricerca azionaria di BTG Pactual, sebbene le valutazioni non siano più “attraenti”, c'è ancora spazio per migliorare ulteriormente i risultati. “Supponendo che le nostre previsioni siano corrette, i profitti delle società sotto la nostra copertura dovrebbero crescere in modo significativo nel 2024, aumentando la valutazione delle azioni locali”, hanno scritto gli analisti della banca in un rapporto.

La valutazione è condivisa dagli analisti Investimenti della BP Victor Pena e Wesley Bernabe, che continuano a vedere opportunità nel mercato azionario locale in un contesto di (ancora) elevato livello di sconti rispetto ai mercati azionari delle economie avanzate ed emergenti, nonché del sostegno che il contesto di politica monetaria può fornire in Brasile e all'estero.

“Ibovespa è pronta a fornire uno dei rendimenti più elevati tra le classi di attività nel 2024”, hanno scritto gli analisti di BB Investimentos nel loro rapporto sulle previsioni di Capodanno.

In questo contesto, il cosiddetto Fiocchi bluSecondo un sondaggio di Bloomberg Linea condotto su 13 banche e broker, i titoli bancari, come quelli del settore bancario e delle materie prime, sono tra i titoli preferiti su cui investire a gennaio.

Come nei mesi precedenti SÌ (VALE3) e Itao Unibanco (ITUB4) è rimasto in cima alle raccomandazioni, questa volta con dieci e nove menzioni rispettivamente. Vivara (VIVA3) si è unito al gruppo, mentre Sai (SBSP3) e WEG (WEGE3) si è spento.

Nel caso di un rivenditore di gioielli, Santander Corretora Ha notato che la sua raccomandazione di acquisto per l'azienda era dovuta a quello che ha definito lo slancio positivo a breve termine dell'azienda (grazie alla sua posizione di rivenditore di moda premium) e al forte potenziale a lungo termine.

Gli analisti di Santander hanno anche sottolineato l'annuncio di dicembre di previsioni di espansione per il 2024, con tra 70 e 80 nuovi negozi previsti (con i marchi Life e Vivara), superiori alle stime di mercato.

Il portafoglio che hai creato Linea Bloomberg Riunisce le raccomandazioni di 13 broker o banche d'investimento: Ágora Investimentos, Ativa Investimentos, BB Investimentos, BTG Pactual, CM Capital, Empiricus Research, Genial Investimentos, Guide Investimentos, Órama Investimentos, RB Investimentos, Santander Corretora, Warren e XP Investimentos. È costituito dai valori che contengono il maggior numero di segnali.

Scopri i consigli di ogni broker consultato per gennaio:

Investimenti di Agorà

Carrefour (CRFB3)

COPPIA (CPLE6)

Eco Rhodovia (ECOR3)

Itau Unibanco (ITUB4)

GPS (JBSS3)

Localizza (RENT3)

Petrobras (PETR4)

SABIS (SBSP3)

Ok (VALE3)

VIVARA (VIVA3)

Investimenti Ativa

Ok (VALE3)

Bradesco (BBDC4)

Petrobras PN (PETR4)

COPPIA (CPLE6)

Itau Unibanco (ITUB4)

Duty Free (MELI34)

TIMS3

WEG (WEGE3)

HAVIDA (HAPV3)

Lucas Renner (LREN3)

SABIS (SBSP3)

Suzano (SUZB3)

XP Corporation (XPBR31)

Raya Drogassil (RADL3)

PRIO3

Investimenti della BP

BTG Pactual (BPAC11)

Gerdau (GGBR4)

Itau Unibanco (ITUB4)

Due cani (KLBN11)

Multipiano (MULT3)

Petrobras (PETR4)

Raya Drogassil (RADL3)

Brochure Issa (TRPL4)

Ok (VALE3)

WEG (WEGE3)

BTG Pactual

Petrobras (PETR4)

Duty Free (MELI34)

Ok (VALE3)

Banco do Brasil (BBAS3)

Eltrobras (ELET3)

Localizza (RENT3)

COZAN (CSAN3)

Energia di vibrazione (VBBR3)

Embraer (EMBR3)

VIVARA (VIVA3)

CM Capitale

Arezzo (ARZZ3)

BTG Pactual (BPAC11)

CBAV3

Cielo (CIEL3)

Suzano (SUZB3)

Ricerca sperimentale

COZAN (CSAN3)

Tropicale (EQTL3)

Localizza (RENT3)

Itau Unibanco (ITUB4)

Iguatemi (IGTI11)

Arezzo (ARZZ3)

Partner BR (BRBI11)

Direzionale (DIRR3)

Petrolio 3R (RRRP3)

Gruppo SBF (SBFG3)

Grandi investimenti

Asai (ASAI3)

Blu (BLU4)

Energia (ENGI11)

Gerdau (GGBR4)

HAVIDA (HAPV3)

Mater Dei (MATD3)

RADICE4

iraniano (RANI3)

Ok (VALE3)

YDUQ3

Guida agli investimenti

BTG Pactual (BPAC11)

COZAN (CSAN3)

Ecorodovias (ECOR3)

Eltrobras (ELET3)

Embraer (EMBR3)

MRVE3

Porta Rossa (RDOR3)

Gruppo SBF (SBFG3)

Ok (VALE3)

YDUQS

Orama Investimenti

ALOS (ALOS3)

Itau Unibanco (ITUB4)

Ok (VALE3)

VIVARA (VIVA3)

Asai (ASAI3)

Investimenti RB

Adattamento intelligente (SMFT3)

Piano e Piano di Sviluppo (PLPL3)

ANCHE3

BTG Pactual (BPAC11)

Localizza (RENT3)

Embraer (EMBR3)

Energia (ENGI11)

Iguatemi (IGTI11)

Ok (VALE3)

Raya Drogassil (RADL3)

Itau Unibanco (ITUB4)

Tropicale (EQTL3)

Fluorescente (FLRY3)

PRIO3

Atletica leggera (TFCO4)

Direzionale (DIRR3)

Brennero (PRNR3)

Santander Corretora

Banco do Brasil (BBAS3)

Cyrela (CYRE3)

Energia tropicale (EQTL3)

Itau Unibanco (ITUB4)

Localizza (RENT3)

Petrobras ON (PETR3)

Roma (FERROVIA 3)

TOT3

Ok (VALE3)

Energia di vibrazione (VBBR3)

VIVARA (VIVA3)

Warren

WEG (WEGE3)

Arezzo (ARZZ3)

PRIO3

Andiamo (VAMO3)

Suzano (SUZB3)

Itau Unibanco (ITUB4)

GPS (JBSS3)

ENGIE (EGIE3)

Porto Seguro (PSSA3)

COPPIA (CPLE6)

Partner consultivi BRBI (BRBI11)

Armac (ARML3)

ABC Banca Brasile (ABCB4)

Tropicale (EQTL3)

Petroreconcavo (RECV3)

Investimenti XP*

SABIS (SBSP3)

VIVARA (VIVA3)

Iguatemi (IGTI11)

Tropicale (EQTL3)

* Divulgazione parziale del portafoglio su richiesta del broker.

Potrebbe interessarti

Prezzo della benzina in America Latina: i paesi con i litri più cari nel 2024