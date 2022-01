Le azioni cinesi di Evergrande salgono mentre riprendono le negoziazioni Da Reuters

Per quanto riguarda la posizione di liquidità in generale, la società immobiliare ha affermato che continuerà a dialogare efficacemente con i creditori.

JP Morgan ha dichiarato in un rapporto all’inizio di questa settimana che la maggior parte dei promotori non ha raggiunto i propri obiettivi di vendita per il 2021, anche se le vendite stavano ancora raggiungendo una crescita media del 3% annuo.

La società, che sta lottando per pagare più di 300 miliardi di dollari in impegni, ha affermato che le vendite del contratto del 2021 sono diminuite del 39% rispetto all’anno precedente, a 443 miliardi di yuan (69,5 miliardi di dollari).

