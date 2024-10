Le azioni di Tesla (Elon Musk) crollano dopo aver effettuato meno consegne del previsto

Le azioni della società di Elon Musk sono scese nonostante i migliori numeri di consegna del terzo trimestre perché gli investitori si aspettavano risultati migliori.

propaganda

Tesla ha consegnato 462.890 veicoli elettrici nel terzo trimestre, un record Incremento annuo del 6,4%. Un incremento successivo del 4,2%, e un ritorno alla crescita dopo due cali trimestrali consecutivi. Anche questo numero lo è Il massimo nel terzo trimestre Il terzo totale trimestrale più grande nella storia dell’azienda.

Tuttavia, i dati di consegna per Tesla Non si sono conformati Grandi aspettative Dal mercato. Gli analisti di Barclays e LSEG si aspettavano numeri più vicini a 470.000, ovvero un aumento annuo dell’8%, guidato dall’aumento delle vendite in Cina.

Inoltre, Tesla ha segnalato l’implementazione dello stoccaggio dell’energia per 6,9 gigawattora Negli ultimi tre mesi ciò è inferiore ai 9,4 gigawattora del secondo trimestre, ma rappresenta Aumento del 170%. Rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno.

Dopo aver sentito la notizia Le azioni Tesla sono scese del 6,4%Prima di tagliare le perdite e chiudere mercoledì del 3,5% sotto i 249 dollari (225 euro). Finora quest’anno le azioni del produttore americano di auto elettriche sono rimaste relativamente stabili Sono aumentati del 78%. Dal suo minimo annuale in aprile.

Il più grande produttore di auto elettriche

Tesla Ha perso quote di mercato Contro i suoi concorrenti sia in Cina che negli Stati Uniti, il che ha causato una notevole crisi Crescita lenta. Il più grande produttore di auto elettriche al mondo ha registrato un calo annuo delle vendite di auto del 7% nel secondo trimestre, dopo un calo dell’8,5% nel primo trimestre.

Nel frattempo, il loro Riduzioni di prezzo Questi fattori hanno eroso i margini di profitto, che sono scesi al 14,4% nel secondo trimestre, rispetto al 18,7% dell’anno precedente. in Cina, BYD e gelatina Sono i maggiori concorrenti locali di Tesla. Tesla ha superato BYD nei veicoli elettrici a batteria, con 443.426 veicoli consegnati nel terzo trimestre.

Modelli ibridi

Tuttavia, BYD, il principale marchio cinese di veicoli elettrici, si sta concentrando maggiormente sui modelli ibridi Economico e popolare Tra i consumatori. La sola BYD ha venduto 419.426 veicoli a nuova energia nel mese di settembre, segnando il quarto record mensile consecutivo di vendite da marzo.

Secondo CNevpost, le consegne totali di Tesla in Cina da gennaio ad agosto sono state 388.000, in calo dello 0,57% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. BYD ha continuato a dominare il mercato cinese dei NEV con una quota del 37%, seguita da Geely con una quota del 7,2% e Tesla è al terzo posto con una quota del 6,2%.In leggero aumento rispetto al 5,27% del mese precedente.

Negli Stati Uniti, la General Motors A Aumento del 60% anno su anno Nelle vendite di auto elettriche nel terzo trimestre, mentre le vendite di auto elettriche sono aumentate Guado Nello stesso periodo è cresciuto del 12%.

Sebbene i numeri di consegna a cinque cifre non siano direttamente paragonabili a quelli di Tesla, I concorrenti locali stanno intensificando la concorrenza. Tra aprile e giugno Tesla ha perso la posizione di venditore numero uno di auto elettriche negli Stati Uniti e la sua quota di mercato è scesa al 49,7%, rispetto al 59,3% dell’anno precedente.

Il “Robotaxi” di Elon Musk e gli utili del terzo trimestre

Tesla in genere rilascia i dati di consegna e produzione trimestrali con circa due settimane di anticipo. Rapporto sui risultatiprevista per il 23 ottobre. A quel punto, i mercati avranno digerito i numeri di consegna e si concentreranno su altri parametri come il fatturato lordo, l’utile netto e i margini di profitto.

In vista del rapporto sugli utili, Tesla presenterà il 10 ottobre il suo tanto atteso “Robotaxi”, alimentato da… Tecnologia di guida completamente autonoma (FSD), data che è stata riprogrammata rispetto alla data inizialmente prevista dell’8 agosto.

Tuttavia, l’evento Può influenzare negativamente il prezzo del titolo se l’offerta delude gli investitori. Tesla Prevede il lancio della FSD nel Cina ed Europa Nel primo trimestre del 2025, previa approvazione normativa. Durante la presentazione degli utili del secondo trimestre, Elon Musk ha suggerito che la società potrebbe ricevere l’approvazione entro la fine dell’anno.