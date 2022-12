Le azioni di Tesla Inc. vengono negoziate. Al suo prezzo più basso e potrebbe continuare a scendere

Le azioni di Tesla Inc. vengono negoziate. È al suo prezzo più basso in almeno un indice mentre il gigante delle auto elettriche è alle prese con una serie di sfide, dal calo della domanda in Cina all’ansia degli investitori per le priorità del CEO miliardario Elon. muschio.

Il titolo ora viene scambiato a 29 volte gli utili previsti, secondo i dati compilati da Bloomberg. Sebbene sia ancora ben al di sopra delle 17 volte previste per gli utili dell’S&P 500, è il più basso dall’IPO della società nel 2010. La capitalizzazione di mercato della società è scesa a meno di $ 500 miliardi all’anno. La prima volta da novembre 2020 Martedì.

Gli osservatori del mercato affermano che le azioni della casa automobilistica devono affrontare forti venti contrari nel nuovo anno. La domanda in Cina non soddisfa le aspettative, costringendo l’azienda a tagliare la produzione e rallentare le assunzioni. Inoltre, gli azionisti sono sempre più preoccupati che l’acquisizione di Twitter Inc. da parte di Musk. Dimostra la sua responsabilità nei confronti di Tesla riducendo la sua partecipazione nella società.

“La mia più grande preoccupazione è il rallentamento che stanno vedendo in Cina”, ha affermato Matt Maley, chief market strategist di Miller Tabak + Co., aggiungendo che “fintanto che Elon Musk trascorrerà molto tempo con Twitter, seguirà un limite azionario. “

Bloomberg ha riferito venerdì che Tesla prevede di eliminare gradualmente la produzione nel suo stabilimento di veicoli elettrici a Shanghai dalla fine del mese all’inizio di gennaio tra gli aggiornamenti della linea di prodotti e un rallentamento della domanda dei consumatori.

Nel frattempo, Twitter è più di una semplice distrazione. I banchieri di Musk stanno valutando la possibilità di sostituire parte del debito ad alto interesse che ha accumulato su Twitter con nuovi prestiti a margine garantiti da Tesla, hanno detto a Bloomberg persone che hanno familiarità con la questione.

Martedì le azioni Tesla sono scese del 5,8% a 158,03 dollari, toccando un nuovo minimo di due anni e pesando su altri titoli di veicoli elettrici tra cui Rivian Automotive Inc. e Gruppo Lucido Inc.

“Tra i problemi con Twitter e il rallentamento della domanda, Tesla potrebbe perdere fino a $ 150 prima che diventi attraente per la maggior parte degli investitori”, ha affermato Malley.