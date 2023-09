Le azioni stanno registrando i maggiori deflussi quest’anno a causa delle preoccupazioni sui tassi di interesse,…

Bloomberg – Gli investitori stanno vendendo azioni al ritmo più veloce da dicembre dello scorso anno, Mentre la possibilità di tassi di interesse più alti per un periodo più lungo aumenta il rischio di recessione, Secondo gli strateghi della Bank of America Corp (BAC).

specifica, I fondi azionari globali hanno registrato deflussi per circa 17.000 dollari nella settimana terminata il 20 settembre, secondo una nota che cita dati dell’EPFR Global. Le azioni statunitensi hanno guidato i deflussi.

Il team, guidato da Michael Hartnett, ha osservato che i tassi continueranno a salire Potrebbe portare a un forte calo dell’economia il prossimo anno, e ci sono già degli “indicatori”: Curva dei rendimenti obbligazionari ripida, tassi di disoccupazione elevati e livelli di default elevati.

Lo stratega è rimasto ribassista anche se quest’anno l’indice S&P 500 è salito di quasi il 13% a 4.330 punti. L’aumento si è attenuato dalla fine di luglio e la domanda di rischio è stata ulteriormente influenzata questa settimana dalla Federal Reserve, che ha indicato che potrebbe mantenere i tassi di interesse elevati più a lungo. L’S&P 500 e il Nasdaq 100, ad alto contenuto tecnologico, sono destinati a registrare i maggiori ribassi mensili da dicembre.

Anche altri strateghi di mercato, come Marko Kolanovic di JPMorgan Chase & Co., hanno messo in guardia dai rischi posti dal rialzo delle azioni statunitensi a causa dell’aumento dei tassi di interesse reali e del costo limitato del capitale. I clienti vedono prospettive più difficili per le azioni nel 2024, ha detto questa settimana Michael Wilson di Morgan Stanley (MS).

Un segnale importante per il percorso delle azioni sarà la reazione dei leader di mercato di quest’anno una volta che i rendimenti obbligazionari cadranno, ha affermato Hartnett della Bank of America. Se i rendimenti in calo innescassero un altro rally tra i costruttori di case e i produttori di chip statunitensi, sarà il “Bull5000”, ma se non riescono a realizzare un profitto, “venderanno il recente aumento dei tassi di interesse e torneranno al Bear4000”, ha detto lo stratega. .

Altri punti salienti della nota:

I fondi globali a reddito fisso registrano afflussi per la ventiseiesima settimana consecutiva, per un valore di 2,5 miliardi di dollari, mentre 4,3 miliardi di dollari lasciano fondi liquidi.

Il settore tecnologico guida gli ingressi, mentre il settore energetico registra l’incremento maggiore da marzo.

I settori finanziario e sanitario registrano i maggiori deflussi

– In collaborazione con Michael Msika.

