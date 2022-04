Le azioni statunitensi scendono a causa di rapporti e prezzi aziendali deboli; Standard & Poor’s è in calo del 2%.

Le azioni statunitensi sono state scambiate in ribasso venerdì, trascinate al ribasso Risultati aziendali deludenti e aspettative di un forte aumento dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve statunitense.

L’S&P 500 è in calo del 2% con 11 gruppi industriali in rosso. Il Nasdaq 100, fortemente ponderato dai titoli tecnologici, è stato scambiato vicino ai minimi odierni, portando il calo di tre giorni al 5%. Nel frattempo, la cosiddetta misura della paura nel mercato, il Cboe Volatility Index o VIX, è balzata al livello più alto in un mese. Da parte sua, il dollaro è salito al livello più alto da giugno 2020.

Tra i report aziendali, Verizon Communications Inc. Il calo più grande in due anni dopo aver tagliato le previsioni di vendita per l’intero anno. American Express ha perso dopo che il gigante delle carte di credito ha riportato una spesa maggiore nel primo trimestre.

I commercianti hanno alzato le loro scommesse sull’inasprimento monetario di lalla Federal Reserve statunitense dopo che il suo presidente, Jerome Powell, ha segnalato il suo approccio più aggressivo per contenere l’inflazione, che potrebbe sostenere un aumento dei tassi di interesse di mezzo punto percentuale o più.

“Una politica monetaria più aggressiva è generalmente considerata all’estremità corta della curva, mentre inquina il resto”, ha affermato Florian Ilbo, responsabile macro di Lombard Odier Asset Management. “Il mercato azionario ha avuto difficoltà a tenere conto di questo aumento dei rendimenti, durante un periodo di quella che sembra essere una stagione degli utili instabile”.

Il settore sanitario ha guidato le perdite nell’S&P 500, con HCA Healthcare Inc. Dopo aver abbassato la sua previsione a causa del costo del lavoro.

Trasferisci Powell giovedì aNei verbali della riunione politica del mese scorso, ha affermato, diversi funzionari hanno suggerito che un aumento “di uno o più” di 50 punti base potrebbe essere appropriato per frenare il tasso di inflazione più alto degli ultimi quattro decenni.