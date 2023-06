Le azioni Vasconia hanno ottenuto la migliore performance da marzo 2022,…

Città del Messico – Azioni Vasconia Hanno registrato la loro migliore performance da marzo 2022 a Borsa messicana Dopo che gli investitori hanno scelto di vendere le loro obbligazioni dopo l’annuncio della sospensione dei pagamenti.

Otto giorni dopo, quando la perdita del titolo della tappa messicana ha accumulato il 48,38%, Gli investitori hanno approfittato del calo e hanno incoraggiato le azioni, che sono rimbalzate del 14,64% il 16 giugno Per chiudere a 4,15 pesos messicani per unità, i livelli osservati nel 2006.

L’aumento avviene dopo che Vasconia ha convocato i debitori ad un’assemblea, dove chiederà un accordo di attesa e una proroga per pagare i normali interessi. Le assemblee titolari di VASCONI19 e VASCONI22 sono fissate rispettivamente per il 26 e 27 giugno, secondo gli avvisi pubblicati su Borsa Istituzionale (BIVA).

Le obbligazioni VASCONI19, per le quali Vasconia ha ricevuto 350 milioni di MXN, scadranno nell’agosto 2024 e i 502,7 milioni di MXN di VASCONI22 scadranno nel luglio 2025, secondo le informazioni del rapporto trimestrale della società depositato presso la borsa messicana, dove sono quotate le azioni. azienda

Vasconia, meglio conosciuta per il suo business dell’erba, ha segnalato il 6 giugno una sospensione dei pagamenti ai creditori, a causa di problemi finanziari nella sua controllata industriale Almexa. La procedura mira a garantire la liquidità della società.

La società ha registrato un calo dei margini dal secondo trimestre del 2022, a causa dell’instabilità e della speculazione nel mercato dell’alluminio iniziata con la guerra in Ucraina.

L’annuncio della sospensione dei pagamenti ha comportato un declassamento del rating creditizio di Vasconia da parte di Fitch e HR Ratings.

Il debito totale a breve termine della società, con scadenza in un anno o meno, era di MXN 378 milioni alla fine del primo trimestre. Mentre il saldo di cassa della società ammontava a 322 milioni di pesos messicani, secondo l’agenzia di rating del credito Fitch

“La ristrutturazione si concentrerà sulle passività finanziarie di Almexa, che si estendono all’emittente in base alle garanzie fornite ad Almexa (…) Le operazioni della divisione consumer (Vasconia Brands) stanno funzionando normalmente per ciò che non è coperto da questa controllata. Ristrutturazione finanziaria sopra descritto” HR Ratings menzionati nella dichiarazione.

Vasconia è una società di mercato inferiore sulla borsa valori messicana. Le azioni Vasconia sono classificate come “rischiose”, ma con un potenziale di rimbalzo.

“Se riescono a rifinanziare il loro debito a breve termine e cambiare la loro strategia aziendale, potrebbe rimbalzare di nuovo”, ha affermato Alan James, analista di Punto Casa de Bolsa.

“Le obbligazioni dell’emittente al momento sono un asset molto rischioso, poiché esiste la possibilità che non raggiungano un accordo con i loro creditori, ma se riescono a cambiare questa situazione, potrebbero andare di nuovo bene”, ha spiegato.

Finora quest’anno le azioni Vasconia hanno accumulato poco più del 66%. Attualmente ci sono tre analisti che forniscono copertura per l’emittente, uno dei quali sta tenendo sotto controllo la sua raccomandazione.