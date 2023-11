Le balene possono aumentare il prezzo di due altcoin fino al 1.820%, ma c’è un problema con Bitcoin.

A due anni dal lancio, tazza È stato scambiato a $ 0,13 (+31,55%) questo giovedì (16), quando è stato introdotto il token nativo di Kaspa Network, introdotto come blockchain proof-of-work (PoW) che implementa il protocollo GHOSTDAG, che “non crea blocchi orfani” parallelamente, ma consente loro di coesistere ed essere classificati in base al consenso”, raggiungendo un massimo annuo di poco superiore al 2.100%. In questo periodo, YFI, un token del protocollo di finanza decentralizzata (DeFi) Yearn Finance, valutato 14.179 dollari (+31%), ha realizzato un aumento di quasi il 120%.

Rispettivamente, KAS e YFI sono nel radar dei recenti post su X dell’esperto di criptovaluta Credible Crypto con lo pseudonimo e della piattaforma di analisi Santiment. Ciò sta accadendo nel contesto dell’ascesa di Bitcoin (Bitcoin), scambiato a 37,2 mila dollari (+2,74%), mentre Quattro altcoin con un aumento annuo fino al 2030%. Hanno sparato ad un altro 33%. Tuttavia, secondo l’analisi dell’esperto di criptovalute Ali Martinez, Bitcoin sta per avviare una mossa correttiva che potrebbe rallentare l’avanzata degli altcoin.

Nel post della scorsa settimana, ha presentato un grafico che prevede un obiettivo di 2,50 dollari (+1820%) all’inizio del 2024.

Finora ho trovato solo un altcoin che ha una chiara struttura rialzista/rialzista come questa $ Bitcoin Cardo $tazza. Inizialmente l’avevo acquistato a 0,05 e ho realizzato un profitto a 0,09, ma ora sono di nuovo carico con l’intenzione di portare questo prezzo molto più in alto. https://t.co/cGjblZzc8P pic.twitter.com/3Lgz9NMizB — Criptovaluta credibile (@CredibleCrypto) 15 novembre 2023

Nel caso di YFI, Santiment ha osservato in un post sul sito web: “La crescita di nuovi titoli YFI è aumentata notevolmente”.

🥳 Valore di mercato di #AnnoFinanza È cresciuto del +60% nell’ultima settimana, guidato dalla crescita degli indirizzi e delle transazioni delle balene. Le balene sono di nuovo ai massimi degli ultimi 15 mesi e crescono in nuove direzioni $YFI È aumentato notevolmente. https://t.co/IMNb1FP7al pic.twitter.com/YzDwbhxRF3 — Santiment (@santimentfeed) 13 novembre 2023

Nella direzione opposta di BTC, Ali Martinez alla cautela Questa settimana dentro “Bitcoin ha trovato un supporto stabile intorno ai 36.400 dollari, ma se questo livello viene superato, le prossime aree di domanda per BTC saranno a 34.300 dollari (-8%) e 30.200 dollari (-19)”, ha aggiunto in un secondo post sull’argomento. . %.%..”

#Bitcoin Ha trovato un supporto stabile intorno ai 36.400 dollari, ma se questo livello venisse superato, lo sarebbero le prossime aree critiche della domanda $ Bitcoin Avranno un prezzo di $ 34.300 e $ 30.200. pic.twitter.com/5yY6fwbVq3 – Ali (@ali_charts) 14 novembre 2023

Anche nel radar degli esperti Tre altcoin con un incremento annuo fino al 363% sono pronti a raggiungere fino al 106%Secondo Lo riporta Cointelegraph.

Spiegazione: Le informazioni e/o le opinioni espresse in questo articolo non rappresentano necessariamente le opinioni o la linea editoriale di Cointelegraph. Le informazioni qui fornite non devono essere considerate come consulenza finanziaria o raccomandazione di investimento. Tutti gli investimenti e le transazioni commerciali comportano rischi ed è responsabilità di ogni persona condurre le dovute ricerche prima di prendere una decisione di investimento.