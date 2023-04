Le banche allo scoperto danno la caccia a Wall Street alla ricerca di nuove “vittime” della crisi

Il settore finanziario statunitense è stato al centro della tempesta da metà marzo tra speculazioni secondo cui altre entità potrebbero finire per condividere il destino di SVB Financial e Signature. Ciò è dimostrato anche dai dati sulle vendite allo scoperto, poiché le banche in generale e la First Republic Bank in particolare sono state grandi perdenti.

numeri di interesse breve (breve interesse in inglese) fare riferimento Quante azioni della società vengono vendute allo scoperto e non ancora coperte?. Pubblicato su Wall Street ogni due settimane, i suoi cambiamenti e movimenti possono essere un modo utile per misurare posizioni rialziste o ribassiste in singoli nomi, gruppi e settori.

Con i fallimenti bancari e le corse ai depositi di marzo che hanno portato al fallimento di due titoli bancari S&P 500 e al rapido collasso di diverse altre banche regionali, può essere interessante analizzare come questo rapporto si è evoluto tra le varie entità. Rapporto preparato Gruppo di investimento su misura Elenca i numeri degli interessi short di fine mese per marzo, con una tabella che mostra quali titoli S&P 1500 hanno registrato i maggiori aumenti in percentuale del flottante (SIPF) per il mese.

I due titoli con il maggiore aumento delle posizioni speculative sono stati First Republic e PacWest Bancorp. Alla fine di febbraio, tuttavia, First Republic era appena al di sotto del 2,71% del suo flottante Alla fine di marzo, questa cifra era salita al 29,51%.. Un po’ meno estremo, ma anche molto rilevante, è stato l’aumento degli short interest di PacWest, passato dal 3,59% al 20,56%. Altri nove titoli finanziari sono nella lista dei 30 titoli S&P 1500 che hanno registrato i maggiori balzi nel SIPF a marzo.

Quando un’alta percentuale di azioni viene venduta allo scoperto, significa che molti investitori scommettono contro di essa. Ma, “Se una società con una significativa vendita allo scoperto può fare meglio del previsto, il titolo spesso realizzerà guadagni esorbitanti.poiché molti “corti” si affrettano a coprire le loro posizioni “, ricordano gli esperti di investimenti su misura.

Analizzando i dati per settore, le banche hanno registrato l’aumento medio più elevato dei SIPF, pari a 0,78 punti percentuali, seguite dalle comunicazioni, dai servizi di media e intrattenimento e dai fondi comuni di investimento immobiliare (REIT). I valori del gruppo dei beni di consumo e dell’abbigliamento durevole hanno registrato il calo maggiore nel SIPF, pari a -0,23 punti percentuali.

Tornando al caso di First Republic Bank, l’interesse short è mediamente storicamente flottante dello 0,5%, rispetto alla situazione attuale vicina al 30%. Gli esperti chiedono “Per un titolo che è sceso del 94% dai suoi massimi, dove pensi che sia il rischio/rendimento adesso?”

In termini di titoli più venduti, solo i Big Lot hanno attualmente una percentuale più alta di azioni allo scoperto rispetto a First Republic nell’S&P 1500.