Le banche centrali di Hong Kong e degli Emirati Arabi Uniti si stanno coordinando sui regolamenti sulle criptovalute

Le banche centrali di Hong Kong e degli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato piani per intensificare la loro cooperazione finanziaria e aiutare a regolamentare le risorse virtuali.

Ad Abu Dhabi si è svolto un incontro bilaterale, con all’ordine del giorno anche l’infrastruttura finanziaria e il regolamento delle transazioni transfrontaliere.

Il mese scorso, la Securities and Commodities Authority degli Emirati Arabi Uniti ha iniziato a consentire alle criptovalute di richiedere licenze operative e Hex Trust, un custode di criptovalute con sede a Hong Kong, è stato uno dei primi a ottenerle.

Piattaforma Fintech e Web3 Finoverse, con sede a Hong Kong ma recentemente aperta un ufficio a Dubai, annunciare negli ultimi giorni la nazionale Chi si aspetterebbe che entrambe le regioni cooperino più strettamente nella tecnologia blockchain.

La sua attenzione al regolamento delle transazioni transfrontaliere potrebbe aprire la possibilità di valute digitali della banca centrale, accelerando i trasferimenti e riducendo i costi, nonché facendo affidamento sul dollaro USA.

A marzo la Banca Centrale degli Emirati Arabi Uniti ha emesso annuncio che intende aumentare le sue ambizioni di creare una valuta digitale della banca centrale e che la prima fase della strategia per il lancio del dirham digitale sarà completata entro il prossimo anno.

Gli Emirati Arabi Uniti e Hong Kong hanno già collaborato alla creazione mBridgeÈ una nuova blockchain che supporta più CBDC e mira a “affrontare i limiti dei sistemi di pagamento transfrontalieri esistenti”. Nell’ambito del test sono state eseguite transazioni aziendali effettive.

Le cose sono più complicate a Hong Kong. Sebbene la regione dovrebbe godere di un alto grado di autonomia fino al 2047, i critici hanno accusato la Cina di installare candidati pro-Pechino in posizioni di potere.

Il tentativo della Cina di lanciare una valuta digitale della banca centrale è in fase avanzata e lo yuan digitale continua a raggiungere le masse a un ritmo rapido. Lo scorso meseè stato annunciato che i funzionari della città di Changshu sarebbero stati pagati interamente tramite e-CNY, una pietra miliare significativa considerando che 1,7 milioni di persone vivono a Changshu.

Tuttavia, lo yuan digitale non sembra arrivare presto a Hong Kong. All’inizio di questo mese, la sua autorità monetaria ha annunciato il lancio di un progetto pilota per una versione elettronica del dollaro di Hong Kong. Sedici aziende parteciperanno all’esplorazione di casi d’uso come pagamenti completi, depositi tokenizzati, regolamento delle transazioni Web3 e asset tokenizzati.