Le banche intensificano la guerra ai mutui: «Nelle prossime settimane le ipoteche fisse potrebbero scendere al 2% e quelle miste all’1,5%»

Un uomo guarda le case in vendita nella vetrina di un’agenzia immobiliare. Reuters/Fil Noble

Ovviamente cambialo Banca Centrale Europea (BCE) Quest’estate ha dato una spinta alla sua politica monetaria tagliando i tassi di interesse I tassi di interesse sono di 25 punti base A giugno e allo stesso importo a settembre, anche fissando il tasso sui depositi al 3,5%, hanno spinto le banche spagnole a far emergere tutta la loro artiglieria nella regione. Guerra dei subprime Che si pubblicizzava per acquisire nuovi clienti.

Hanno già abbassato il prezzo… Prestiti ipotecari Fisso fino al 2,5% fig Misto fino a 1,79% ed Euribor +0,50% TIN. Sconti nel caso Variabili È stato il più discreto e sono arrivate le offerte migliori TAEG 3,81% ed Euribor +0,48% TIN. Attraverso questi movimenti, mirano a riempire i portafogli ipotecari sempre più vuoti.

Questa rivalità bancaria ha chiari beneficiari: Contratti future su pegno Che hanno visto come negli ultimi mesi devono pagare meno i loro prestiti. Alcuni tagli andranno oltre, poiché “gli enti finanziari prevedono di migliorare le loro offerte tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre, riducendo soprattutto gli interessi da pagare sui mutui immobiliari”. Fisso e misto“, si aspetta Simone Colombelli, Responsabile mutui presso iAhorro.

Questi movimenti al ribasso si verificano nel contesto di una riduzione dei tassi di interesse che porterà a una recessione Rimbalzo delle vendite di mutuiSottolinea che, dato che il principale motore del reddito delle banche è il margine di interesse, “la concorrenza tra le banche per attirare nuovi clienti è essenziale”. Maria Matosdirettrice degli studi e portavoce di Fotocasa, che, a suo avviso, “genererà opportunità interessanti per gli acquirenti”.

Il calo dei tassi dei mutui per la casa ha subito un’accelerazione dal 1 settembre, quando Le banche dovrebbero tagliare i tassi di interesse per la seconda volta. Tra le entità che hanno tagliato i tassi di interesse questo mese ci sono Kutxabank e Cajasur Bank, che hanno abbassato il tasso di interesse fisso iniziale sui loro mutui variabili e sui mutui giovanili; Mentre Bankinter ha ridotto i suoi mutui fissi, ibridi e variabili, COINC ha anche migliorato i tassi ipotecari fissi e variabili.

Ibercaja si è unita a queste entità attraverso la riduzione dei suoi mutui a tasso fisso, ibrido e variabile. EVO Banco, che ha anch’esso ridotto il proprio interesse per le tre modalità; Caja de Ingenieros, che ha migliorato i tassi dei mutui fissi e misti, e Unicaja, che ha reso più economico il mutuo Real e, contrariamente alla tendenza, ha reso più caro il mutuo misto.

Secondo me Michele RieraCiò “conferma che sempre più entità stanno lavorando per migliorare le condizioni dei loro mutui per attirare clienti e aumentare il volume del credito concesso in un momento in cui l’esperto di mutui di HelpMyCash ha affermato… “Sono stati annullati più mutui ipotecari di quanti ne sono stati contratti”..

Questa strategia significherà anche: ““Sgravi per le famiglie che devono rifinanziare i mutui”Puntamento Chris IgoePresidente dell’AXA IM Investment Institute.

Mutui, credito a buon mercato, depositi e cambiali meno redditizi: il volto e l’intersezione dei bassi tassi di interesse.

In termini di tassi di interesse, i tassi fissi sono quelli che hanno visto i maggiori tagli e questo è”I prestiti immobiliari a tasso fisso dovrebbero tornare prepotentemente alla ribalta nel settore bancariodice Matos. Hanno raggiunto la domanda più alta nell’aprile 2021, con il 75,3% destinato al residenziale, mentre ormai sono nelle vicinanze 57,4%.

Le banche vogliono soprattutto attrarre i clienti che scelgono di farlo Tassi fissi Poiché si aspettano che la BCE continui a tagliare i tassi di interesse nelle prossime riunioni del Consiglio direttivo e chiedono che vengano assunti, li hanno abbassati dopo averli resi più costosi nel 2022 e nel 2023 alla luce del calore del tasso Eurobank. Aumenta. Questa nuova strategia ha avuto successo Puoi facilmente trovare mutui fissi sotto il 3%, In casi eccezionali offrono un interesse del 2,4% se il cliente assume determinati rapporti.

“Oggi un mutuo considerato buono ammonterebbe a circa il 2,50% dell’TIN.“Spiega Ricardo Julias, CEO di RN Your Mortgage Solutions. Inoltre, ritiene che “entro pochi mesi avremo mutui a tasso fisso inferiori a questi tassi, addirittura inferiori al 2,30% del valore TIN”.

Il più ottimista su questo andamento al ribasso è Simone Colombelli, che afferma:Nelle prossime settimane, potremmo iniziare a vedere i prezzi attestarsi attorno al 2,2% o addirittura al 2% del numero TIN“.

IL Mutui ibridiAnche , che offrono un tasso di interesse fisso per i primi tre, cinque, dieci o quindici anni per poi passare a un tasso di interesse variabile, hanno subito tagli. Anche un 1,79% fico ed euro +0,50%. Secondo Colombelli “questi mutui potrebbero avvicinarsi al livello del fallimento”. Stagno 1,5%. Per i primi anni.”

per quanto riguarda VariabiliPotrebbe diventare uno dei prestiti più richiesti dai nuovi titolari di mutui considerando che la Banca Centrale Europea continuerà a tagliare i tassi di interesse. Attualmente, quelli più economici richiedono a TAEG 3,81% ed Euribor +0,48% TIN. Sono quelli che hanno registrato meno vendite questo mese.