Le banche statunitensi aumenteranno i dividendi e riacquisteranno azioni dopo aver superato gli stress test

JP Morgan, Goldman Sachs, Citi…

Le principali banche americane Recentemente ha annunciato i suoi piani per aumentare i bonus trimestrali dei suoi azionisti Attraverso dividendi e riacquisti di azioni. Questa decisione arriva dopo che tutte le entità finanziarie esaminate hanno superato con successo gli stress test annuali condotti dalla Federal Reserve Bank degli Stati Uniti.

La Federal Reserve americana ha confermato la scorsa settimana Le 31 entità bancarie valutate nell’edizione 2024 sono riuscite a superare gli stress test annuali. Questi test includevano scenari di grave recessione e, sebbene la Fed avesse avvertito che le entità avrebbero dovuto affrontare un colpo maggiore sui loro conti rispetto all’anno precedente, tutte hanno mostrato solidità finanziaria.

JPMorgan Chase ha informato la Securities and Exchange Commission (SEC) della sua decisione di aumentare il dividendo del terzo trimestre a $ 1,25 per azioneche rappresenta un aumento 9% Rispetto alla previsione precedente di $ 1,15. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione dell’entità ha approvato un nuovo programma di riacquisto di azioni ordinarie per un importo di 30 miliardi di dollari.

Arrivato vivacemente Jamie DamonPresidente e CEO di JPMorgan Chase, ha dichiarato: “La forza della nostra entità ci consente di investire continuamente nella costruzione della nostra attività per il futuro, pagare un dividendo sostenibile e restituire l’eventuale capitale in eccesso rimanente ai nostri azionisti come riteniamo opportuno”.

Da parte sua, Morgan Stanley ha anche informato la Securities and Exchange Commission della sua decisione di aumentare il dividendo trimestrale $ 0,925 per azioneParagonato a $ 0,85 Ha riautorizzato il programma di riacquisto di azioni ordinarie per un massimo di 20 miliardi di dollari A partire dal terzo trimestre, senza una data di fine specifica.

Goldman Sachs ha annunciato un aumento dei profitti da… Da $ 2,75 a $ 3 per azioneIl che, secondo l’ente, “dimostra fiducia nella durabilità del franchise”.

Citigroup prevede di aumentare i propri profitti trimestrali $ 0,56 per azioneA differenza di $ 0,53 Inizialmente previsto, mentre Banca americana Prevede di aumentare i suoi profitti trimestrali $ 0,24 per azione a $ 0,26 A partire dal terzo trimestre dell’anno.

