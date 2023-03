Le banche statunitensi chiedono alla Fed più liquidità di emergenza rispetto alla crisi del 2008. | Economia

Ci sono disegni che rappresentano accuratamente la paura. La domanda di denaro da parte delle banche nella finestra di sconto della Fed rappresenta il panico indotto dai depositi che i banchieri hanno subito dopo la caduta della Silicon Valley Bank e della Signature Bank. Nella settimana che si è chiusa mercoledì (giorno di riferimento per i dati pubblicati), le banche hanno chiesto alla Fed una media di 117.000 milioni di dollari al giorno (circa 109.000 milioni di euro al cambio attuale). È un numero che triplica il focolaio massimo e supera addirittura il record di 112.000 milioni registrato durante la crisi finanziaria del 2008.

Le entità che richiedono fondi attraverso la finestra di sconto non sono note fino a due anni dopo, poiché l’uso di quella finestra è stato stigmatizzato. Si ritiene che vi si rivolgano soggetti con problemi di liquidità. Per ottenere prestiti dalla Federal Reserve, devi costituire una garanzia come garanzia.

Il cap giornaliero record è stato raggiunto mercoledì scorso, a circa 152.900 milioni di dollari mercoledì 15, ma la media per la settimana chiusa quel giorno è stata di circa 85.000 milioni di dollari. Ora, il numero di fine settimana è stato abbassato, ma la media è salita a questo nuovo record.

La Federal Reserve ha reso più flessibili i requisiti per passare alla finestra di sconto, ma in aggiunta, le entità stanno utilizzando la nuova linea di liquidità lanciata dalla banca centrale in modo preventivo. Questo nuovo meccanismo, il Bank Term Finance Program (BTFP), consente alle banche di ottenere prestiti fino a un anno garantiti da titoli di Stato che le entità detengono nei loro portafogli. Questi titoli sono valutati come sicurezza al loro valore nominale completo piuttosto che al valore di mercato, che è inferiore dopo il forte aumento dei tassi di interesse dello scorso anno. Queste perdite del portafoglio obbligazionario sono state uno dei fattori che hanno portato al crollo della banca della Silicon Valley.

La scorsa settimana, gli enti hanno preso in prestito una media di 34.600 milioni attraverso questo nuovo sistema, che ha raggiunto a malapena il saldo medio di 2.400 milioni nella settimana precedente. Pertanto, le banche utilizzano le due finestre in parallelo.

Le cifre arrivano mentre le autorità stanno ancora cercando di calmare i mercati finanziari e i depositanti bancari dopo i recenti fallimenti di Silicon Valley Bank e Signature Bank negli Stati Uniti e l’imminente crollo del gigante bancario Credit Suisse prima del suo acquisto mediato dal governo da parte della rivale UBS. Negli Stati Uniti l’infezione ha colpito First Republic e altre banche di medie dimensioni, e in Europa venerdì ha colpito in particolare Deutsche Bank, che è crollata in borsa.

Riunione dei supervisori

In questo contesto, venerdì il segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Janet Yellen, ha convocato le autorità finanziarie del paese a una riunione senza preavviso del Financial Stability Oversight Board (FSOC). Presiede questo consiglio il Segretario del Tesoro Anche loro si separano Jerome Powell, presidente della Federal Reserve. la Securities and Exchange Commission (SEC); Quello del Fondo di assicurazione dei depositi, della FDIC e di altre autorità.

L’incontro si svolge a porte chiuse e non è chiaro se la commissione rilascerà una dichiarazione al termine. Il consiglio, che si riunisce almeno una volta ogni tre mesi, funge da forum di coordinamento, ma di per sé non ha i poteri per agire immediatamente.

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, Willen e Powell hanno tutti sottolineato nelle ultime due settimane che il sistema finanziario degli Stati Uniti è solido e che le entità sono ben capitalizzate e sane. Yellen ha anche affermato che il Tesoro è disposto a supportare più entità se richiesto. Ciò non ha finito per calmare i nervi nei mercati. L’inasprimento delle condizioni monetarie equivale a tassi di interesse più elevati, oltre a quelli che si sono già verificati.

Questo venerdì è il termine ultimo per le parti interessate di presentare offerte per la banca della Silicon Valley, che il Fondo di garanzia dei depositi (FDIC) non è ancora riuscito a vendere. Ha ceduto Signature Bank (o una parte significativa di essa) in un processo che ha lasciato Flagstar con un portafoglio di attività e passività senza doverlo pagare. L’entità ha ottenuto attività scontate per 2,7 miliardi di dollari.

Segui tutte le informazioni per Economia E un lavoro In Facebook E Cinguettioo sul nostro sito Il notiziario settimanale