Le Barbados accelerano gli alloggi temporanei per gli sfollati dell’uragano

Ci sono ancora molte persone che soggiornano in posti come l’Union College nel paese, ha detto ai giornalisti William Duguid, il primo ministro nell’ufficio del primo ministro responsabile del coordinamento dei progetti infrastrutturali.

“Prevediamo che le unità saranno completate in breve tempo, anche se stiamo affrontando alcuni problemi in termini di servizi pubblici”, ha affermato l’autorità.

I lavori, che sono divisi in tre complessi, si trovano nelle parrocchie capitali di Parkers Road, Tishburn, Haggatt-Hall e St. Michael e sono stati stimati in un costo compreso tra $ 180.000 e $ 190.000 per la costruzione e fanno parte del progetto East West .

Duguid ha descritto: “Collaboriamo anche con il Construction Gateway e abbiamo giovani che ricevono una formazione su come realizzare questo nuovo tipo di tecnologia”.

Ha aggiunto che le autorità stanno prendendo di mira anche case unifamiliari e, nel prossimo futuro, duplex su terreni demaniali.

Il capo di Housing, Land and Maintenance, Dwight Sutherland, da parte sua, ha condiviso il numero di case da costruire nell’area complessiva.

“Abbiamo altre 13 unità che saliranno sul lato ovest di dove ci troviamo”, ha detto.

Elsa, la più forte registrata nei Caraibi orientali a luglio, ha causato ingenti danni mentre superava le infrastrutture di Saint Vincent e Grenadine, Saint Lucia e Barbados, causando interruzioni di corrente, caduta di alberi e il crollo di centinaia di case.

I Caraibi stanno soffrendo, oltre alla pandemia di COVID-19 e all’arrivo di grandi quantità di sargassum a causa del riscaldamento dei mari, degli eventi estremi e degli uragani.

Dal 2020 al 2022, i dati ufficiali indicano perdite comprese tra 53mila e 75mila milioni di dollari nella regione a causa di tutti questi fattori.

