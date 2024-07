Le bellezze naturali del Perù si possono ammirare nel cuore di Hanoi (+foto)

Lo ha affermato il diplomatico in occasione dell’inaugurazione della mostra fotografica “Esplora il Perù: una narrazione visiva della costa, delle montagne e delle foreste”, allestita accanto al simbolico lago Hoan Kiem, alla quale ha partecipato il vicepresidente del Dipartimento di Scienze del Perù. Cooperazione internazionale. Ministero della Cultura, del Turismo e dello Sport, Tran Nhat Hoang.

Ha affermato che questa mostra, che comprende alcuni dei tesori più importanti della natura peruviana, è anche una testimonianza del profondo rapporto che si è sviluppato negli ultimi 30 anni tra i nostri due paesi e un appello alla preservazione dell’ambiente e delle risorse naturali. risorse.

La mostra è composta da 29 immagini attraverso le quali si può osservare la bellezza dei paesaggi più rappresentativi e la diversità della fauna e della flora presenti nelle aree naturali protette di questo paese andino.

Come ha spiegato la stessa ambasciatrice, le foto sono fornite dal Servizio nazionale per le aree naturali protette dallo Stato e rappresentano gli sforzi del governo per preservare e valorizzare il patrimonio naturale del Paese.

Ha sottolineato che cercano anche di sensibilizzare sulla necessità di sforzi concertati per proteggere la biodiversità.

Il diplomatico ha affermato che la mostra diventerà uno spazio di interazione e di scambio culturale, avvicinando l’immagine del Perù al popolo vietnamita, promuovendo il turismo nazionale e approfondendo ulteriormente l’eccellente e tradizionale amicizia tra i due popoli.

Nella gallery fotografica, il pubblico potrà apprezzare la bellezza di alcuni dei tesori naturali del Perù, tra cui il Parco Nazionale Huascaran nella Cordillera Blanca e il Parco Nazionale del Manu, uno dei luoghi con la maggiore biodiversità al mondo ed entrambi riconosciuti dall’UNESCO come Patrimonio naturale. Per l’umanità.

In mostra anche le immagini della Riserva Nazionale del Titicaca, situata nelle acque del lago navigabile più alto del pianeta, e dell’emblematica riserva storica di Machu Picchu, una delle meraviglie del mondo moderno e l’area naturale protetta più visitata del Perù , tra gli altri.

Oltre alla mostra, l’Ambasciata del Perù, in collaborazione con l’entità Tron Art Studio, organizzerà nei giorni 20 e 21 della stessa mostra, senza alcun costo per i partecipanti, un laboratorio di pittura ad acquerello chiamato “Pennellate in Perù”.

