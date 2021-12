Le borse statunitensi chiudono a un livello record, incoraggiando i progressi nei trattamenti contro il Covid-19

I mercati negli Stati Uniti sono aumentati giovedì e hanno chiuso a un nuovo massimo storico mentre gli investitori incoraggiavano di più Sono fiduciosi che la ripresa economica sarà in grado di gestire l’attuale epidemia di Covid-19 derivata dalla variante altamente contagiosa dell’omicron.

La fiducia dei consumatori statunitensi è aumentata nell’ultimo mese dell’anno, Mentre le famiglie erano più ottimiste sull’economia e sulle loro finanze. Le vendite di case a novembre sono salite ai massimi da sette mesi E gli ordini di beni durevoli hanno superato le aspettative.

Sebbene la spesa dei consumatori, al netto dell’inflazione, sia stagnante a causa dell’incubo che perseguita il mondo: l’aumento dei prezzi, Che negli Stati Uniti è stato il più veloce in quasi quattro decenni a erodere il potere d’acquisto.

Le pillole Covid-19 sviluppate da Merck & Co. sono state autorizzate. dai regolatori statunitensi. Questa mattina, offrendo ai pazienti ad alto rischio un’altra opzione di trattamento domiciliare in un momento in cui la variante OMICRON sta causando un aumento dei casi.

New York City sta lavorando per ridurre la folla e aggiungere più igiene per i visitatori di Capodanno a Times Square.

Bitcoin ha superato $ 50.000 per la prima volta in quasi due settimane. L’alternativa al denaro digitale ha visto i prezzi aumentare del 3,5% a $ 50.781 a New York prima che i profitti venissero leggermente ridotti. Anche Ether e Solana si alzarono.

Chiudi l’S&P 500 con un profitto Da 0,62% a 4.725 punti, Mentre L’indice Dow Jones Industrial è avanzato dello 0,55% a 35.950 unità. Il Nasdaq Composite ha seguito la tendenza ed è aumentato dello 0,85% a 15653.4 unità.

Le borse latinoamericane hanno condiviso l’ottimismo nei mercati del nord, ad eccezione della brasiliana Ibovespa, che ha perso lo 0,33%. La cilena Ipsa è avanzata del 2,90%, seguita dall’argentina Merval e dalla peruviana BVL con rispettivamente l’1,43% e l’1,43%. Nel frattempo, il Colcap colombiano si è mosso in positivo dello 0,07%.

Argentina

Vitalik Buterin, La mente dietro la criptovaluta di Ethereum, Il ministro dell’Economia, Martin Guzman, ha incontrato Dopo il suo incontro con l’ex presidente Mauricio Macri e dopo aver tenuto una conferenza aperta a cui ha partecipato un gran numero di partecipanti all’Usina del Arte.

Il funzionario argentino ha descritto l’incontro come “arricchente”. Con il “creatore di Ethereum, Che, grazie al suo talento e alla sua dedizione, sta aiutando a spostare lo stato della tecnologia globale”.

Colombia

Empresas Públicas de Medellín (EPM) ha dichiarato di aver deciso di effettuare il pagamento anticipato Il suo attuale saldo di credito con IDB Invest è di $ 450 milioni. Il prestito è stato completamente annullato, con risorse disponibili nella cassa della società.

Ecuador

Il Ministero della Salute ha annunciato che le vaccinazioni sono obbligatorie nel Paese. le autorità Hanno giustificato la loro decisione nell’Organic Health Act e nell’espansione della variante omicron.

Nelle linee guida emanate dall’ente “è stata annunciata l’obbligatorietà della vaccinazione contro il COVID19 nel territorio nazionale, a causa dell’attuale situazione epidemiologica, Rischi di nuove varianti, disponibilità e accessibilità dei vaccini, nonché prove scientifiche attuali”.

nell’Ecuador, Il 46% delle famiglie prevede di spendere meno a Natale, mentre il 35% afferma che spenderà la stessa cifra E solo il 19% ha dichiarato di voler spendere di più. Allo stesso modo, la maggior parte di loro finanzierà le proprie celebrazioni con Il tuo stipendio e bonus compleanno o tredicesimo stipendio. Questi dati sono stati ottenuti durante l’indagine Abitudini di consumo natalizie 2020-2021 Attuato dall’Università di Tecnológica Empresarial de Guayaquil.

Messico

La produzione di petrolio greggio di Petróleos Mexicanos (Pemex) è rimasta stagnante a novembre ed era lontana dal suo obiettivo per il 2021. Estrazione media dell’olio per l’azienda generale e i suoi partner 1.691 milioni di barili al giorno, Solo 1.000 unità in più rispetto ai dati di ottobre E il 3,5% in più rispetto allo stesso mese del 2020, secondo gli ultimi dati dell’azienda.

La disoccupazione è stata registrata Livello più basso da marzo 2020e Quando è iniziata la pandemia di Covid-19 nel Paese, secondo gli ultimi dati dell’Istituto nazionale di statistica e geografia (INEGI). Il tasso di disoccupazione è stato del 3,7% della popolazione economicamente attiva (EAP) nel suo confronto annuale.

Il Canada prevede di unirsi formalmente al Messico nella richiesta di un collegio arbitrale per risolvere una controversia con gli Stati Uniti su come interpretare Base di origine dei pezzi di ricambio del veicolo.