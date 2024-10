Le Bricks & Wood x New Balance 1906U volano con i colori autunnali

Con una semplice tomaia in mesh nero come base Mattone e legno x New Balance 1906U “Echi di farfalle“Si distingue soprattutto per le sue sovrapposizioni colorate di giallo, verde, menta e arancione, dettagli rosa, come il marchio “Bricks & Wood” sul tallone e il simbolo della farfalla sulla linguetta, aggiungono un tocco giocoso.

Particolare particolarità di questo modello è l’innovativo sistema di chiusura a clip, elegante e pratico allo stesso tempo. La sneaker può essere regolata con un semplice tiro e garantisce quindi una vestibilità perfetta. Con il sistema di ammortizzazione N-Ergy, che assicura un comfort eccezionale, il scarpe da ginnastica È adatto per le passeggiate quotidiane e gli spostamenti urbani notturni.

Il nome del modello “butterfly echoes” si riferisce ad una teoria Effetto farfallaIl che sottolinea che anche le azioni più piccole possono avere conseguenze di vasta portata e imprevedibili.

Ma Mattone e legno x New Balance 1906U “Echi di farfalle“Non sono le uniche coppie che utilizzano elementi della natura per replicare le loro silhouette più iconiche. Quindi, parliamone Sneaker ispirate alle farfalle Per celebrare una delle celebrazioni autunnali più famose del Messico, il Giorno dei Morti, il marchio è specializzato in… Abiti da strada E scarpe da ginnastica A Sciare Furgoniha creato un’edizione speciale che allude a uno dei simboli naturali più rappresentativi del Messico: Farfalla monarca. Anche se è completamente diverso da Collaborazione con New Balancecon la sneaker Vans Día de Muertos 2024 ricamata su due silhouette del marchio, Old School “Il giorno dei morti – Farfalla” E Sk8-Hi “Il giorno dei morti – Farfalla”Gli appassionati di questi insetti hanno un’altra alternativa per la loro collezione.

