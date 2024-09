Le canzoni K-pop verranno riprodotte oggi su iTunes Messico

Queste sono le canzoni che dominano la scena musicale K-Pop. (Infobay/Giovanni Perez)

Lui Kpopche è l’abbreviazione di pop coreano, è un genere musicale in cui è nato Corea del Sud Che combina stili diversi come pop, hip-hop, R&B e musica elettronica. Presenta produzioni elaborate che includono coreografie straordinarie e persino effetti visivi.

I gruppi K-pop, composti da cantanti e ballerini, si esercitano duramente prima di fare il loro debutto sul palco. Agli artisti piace BTS E Blackpink Sono stati fondamentali nell’internazionalizzazione del genere, nella conquista e nell’accumulazione dei mercati di tutto il mondo Milioni di follower. Il K-pop è diventato un fenomeno culturale che influenza la moda, l’intrattenimento e i social network.

1. Snow Flower (feat. Peakboy)

Artista: v

2. Albero di Natale

Artista: v

3. scena

Artista: v

4. Buona notte

Artista: v

5. Albero di Natale (appuntato)

Artista: v

6. Buonanotte (ist.)

Artista: v

7. Orso invernale

Artista: v

8. Gom

Artista: Yeonjun

9. dinamite

Artista: BTS

10.Ti odio

Artista: Jungkook

Membri dei BTS sul poster del film Proof. (@bts.bighitofficial)

Fondati da SM Entertainment nel 2012, gli EXO sono uno dei gruppi K-Pop più importanti e prolifici. Con membri provenienti dalla Corea del Sud e dalla Cina, EXO ha lanciato un concetto unico di sottogruppi orientati verso mercati diversi (EXO-K ed EXO-M). Questo approccio, combinato con la loro musica elettronica popolare e performance impressionanti, ha portato gli EXO a vincere numerosi premi e riconoscimenti internazionali. Hanno venduto milioni di album e sono stati in tournée in tutto il mondo, consolidando il loro status di uno degli esponenti più importanti del K-pop negli ultimi dieci anni.

TWICE, un gruppo femminile formato da JYP Entertainment nel 2015, si è affermato come una forza dominante nel K-Pop. Con nove membri selezionati attraverso il programma di sopravvivenza “Sixteen”, i TWICE sono rapidamente diventati famosi con canzoni accattivanti come “Cheer Up” e “TT”. La sua attenzione alla musica e alla coreografia vibranti ed energiche, unita alla sua accattivante estetica visiva, ha catturato l’attenzione del pubblico globale. TWICE è estremamente popolare in Giappone, così come ha avuto successo in altre regioni e continua a dettare tendenza nel settore K-pop.

Negli anni ’90, È iniziato il K-Pop A prendere forma con l’arrivo di gruppi influenti come Seo Taiji e Boys, che introdussero una miscela di generi come Pop, rap e techno Nella scena musicale coreana. Le principali società di intrattenimento come SM Entertainment, YG Entertainment e JYP Entertainmenthanno creato un rigoroso sistema di addestramento degli idoli, che includeva l’addestramento al canto, alla danza e alla recitazione. Questo metodo ha prodotto gruppi pionieristici come Caldo e SESche ha rapidamente guadagnato popolarità in Corea del Sud e in altri paesi asiatici, gettando le basi per L’espansione globale del K-Pop.

Oggi, il K-Pop ha raggiunto una presenza globale con artisti come BTS, Blackpink e due volteChi ha infranto le barriere culturali e linguistiche. Questi gruppi non solo dominano le classifiche e le vendite musicali, ma hanno anche un’enorme influenza sui social media, accumulando milioni di fan in tutto il mondo. Influenza del K-pop Si estende in vari campi come la moda, la bellezza e l’intrattenimento, affermandosi come una componente chiave dell’onda coreana (“Hallyu”) che continua a crescere e ad attrarre nuovo pubblico a livello internazionale.