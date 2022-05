Le case a 1 euro sono reali e “Little America” sta già emergendo in Italia.

Case in vendita a 1 euro: l’offerta d’amore dell’Italia a centinaia di americani (veduta di Muzommeli in Sicilia. Foto: Getty Images)

Molti americani iniziano a comprare case in Italia per 1 euro

Hanno scelto di fare un’offerta perché la domanda di case a Sambuka de Sicilia era così alta

Un australiano avverte che c’è molto “duro lavoro” in un viaggio avventuroso

Vendo case a un euro Ha raggiunto il suo apice in Italia tre anni fa L’epidemia colpirà il mondo intero. Ora, c’è un posto in Sicilia dove l’accento americano si mescola al mediterraneo.

Sambuka sicilianaSecondo un rapporto, è stata una delle prime città a vendere vecchie case “quasi per niente”, diventando una sorta di “Little America” ​​(Little USA). CNN Viaggi.

Le proprietà all’epoca presentavano alcuni inconvenienti: vecchi di molti anni, abbandonati e, in molti casi, quasi sull’orlo del crollo. Ma Il suo valore di vendita era inferiore all’acquisto di un espressoQuindi erano molto attraenti per gli avventurieri dall’altra parte dell’Atlantico.

La città siciliana ha iniziato ad attrarre compratori esteri nel 2019 con la prima offerta 16 case a 1 euro ciascuna. Poi nel luglio 2021 ha messo sul mercato altre 10 vecchie proprietà per un indice di 2.

Come previsto, il secondo periodo di candidatura si è concluso, con centinaia di candidature da parte di acquirenti interessati, quasi tutti provenienti dagli Stati Uniti; E così via Il consiglio comunale ha deciso di metterli all’asta all’acquirenteDa 500 a 7.000 ($ 540 e $ 7.560).

Il vicesindaco della città, Giuseppe Cassioppo, ha dichiarato a CNN Travel che molti acquirenti hanno offerto la loro proprietà online senza dover guardare la proprietà di persona.

“Quasi l’80% delle persone che hanno scritto, richiesto e partecipato a questa seconda asta provenivano dagli Stati Uniti o dagli americani”, ha aggiunto. “C’è molto interesse, per fortuna, non è lento”.

Tre piani e un terrazzo per 2.500

Uno degli ultimi acquirenti è lo chef Daniel Patino, co-fondatore di New Food Chain negli Stati Uniti. Prese un solo edificio di tre piani e una spaziosa terrazza, e si offrì di pagare solo 2.500 euro, che nessuno vinse.

Lo chef Patino dell’Arizona ha fatto tutto da remoto. Una donna del posto di Sambuka lo ha contattato tramite il municipio e gli ha inviato abbastanza video e foto della proprietà per dare a Patino un’idea.

“Dopo aver esaminato tutte le risorse su Internet mi è stata data la possibilità di non guardarle. Soprattutto da quando ha parlato con me. All’esterno c’era un piccolo patio rurale. Non riesco a vedere com’era dentro perché sarebbe stato pericoloso entrarci… Penso che servirà un piccolo restyling”, ha spiegato alla Cnn.

Patino potrebbe utilizzare la proprietà come casa per le vacanze o come filiale italiana della sua catena gastronomica. Dice che per ora il sogno si avvererà.

“Lo stile di vita italiano consiste nel vivere senza fare cento miglia all’ora, come facciamo negli Stati Uniti. Si tratta di godersi la pace, di dedicare del tempo al relax e non sempre di preoccuparsi del lavoro”, ha detto.

L’altra faccia della medaglia

L’esperienza è stata un po’ diversa per il 57enne australiano Danny McCabe, che ha comprato una casa abbandonata in Italia a 1€ ma ha avvertito chi voleva fare lo stesso. Tanto “duro lavoro”.

Nelle dichiarazioni iNews, McCabe ha ricordato che i beni abbandonati richiedono un “sostanziale investimento di tempo e denaro”. “Il piano da 1€ non è per tutti. Questo perché stai acquistando qualcosa che è stato abbandonato e inosservato. Il tetto sta cadendo o l’acqua perde “, ha detto della sua casa a Muzomale, in Sicilia.

“Non pensare di ottenere un affare, quindi venderlo a buon mercato, preparati a lavorare sodo ed essere disposto a spendere soldi per una casa che necessita di molti lavori di ristrutturazione”, ha aggiunto l’australiano.

Perché l’Italia vende case a un euro?

È più probabile che i giovani di queste città scelgano lavori cosmopoliti rispetto alle occupazioni rurali e sociali. I villaggi vengono abbandonati e finiscono con le persone anziane, che a volte lasciano le loro case nelle mani delle autorità locali.

Ad esempio il comune di Mosomeli dice che le case si vendono a un euro, perché per altri motivi non si paga la tassa di proprietà su una casa in Italia. “Molti italiani possiedono più di una proprietà e pagano la tassa massima al governo, quindi preferiscono vendere la loro casa per 1, piuttosto che pagare un extra”, dice. Sito comunale.

C’è un trucco?

Secondo L’indipendenteI funzionari ritengono che i nuovi proprietari di case stimoleranno l’economia acquistando prodotti locali, assumendo lavoratori edili locali, pagando per siti e attrazioni locali e migliorando il turismo di hotel o airbnb.

“Non solo acquisterai casa in Sicilia, ma avrai l’opportunità di vivere la vita lenta e sobria di una nostra cultura, delle nostre tradizioni, una delle terre più tranquille e sicure del mondo. Già 100 persone hanno acquistato case, cosa aspetti?” . Accetta più richieste.

L’unico obbligo che hanno i nuovi proprietari è quello di aggiungere pubblicità Ristrutturare la casa entro tre anni dall’acquisto. I costi di ricostruzione sono relativamente bassi rispetto ad altri paesi, con circa € 20.000-50.000 ($ 23.000-57.000) a seconda delle dimensioni della proprietà.

Anche le parti interessate dovrebbero farlo Cinquemila euro di deposito “garanzia”. ($ 5.777), perderanno se l’opera non sarà completata entro tre anni dall’acquisto.

