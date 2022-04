Le celebrità della musica e non solo: ecco le città dove sono nate

I personaggi più iconici del mondo della musica sono diventati delle vere e proprie celebrità con il passare degli anni. Se prima il concetto di celebrità era riservato unicamente a qualche personaggio dell’universo cinematografico piuttosto che del mondo della moda, ora le cose sono cambiate, come ben spiegato dalla recente ricerca che è stata pubblicata sul blog del casinò online di Betway.

D’altro canto, chi non è stato mai curioso di andare alla scoperta delle origini di numerose celebrità, in modo particolare di quelle legate al settore della musica? Le città con più personaggi famosi, come svelato dalla ricerca che ha trovato spazio online, sono inevitabilmente quelle che si trovano negli Usa, ma anche Londra e il Regno Unito hanno accumulato dei numeri niente male.

Nella musica a dominare sono gli Usa

Come tutti ben sappiamo, le nuove tecnologie che caratterizzano l’epoca digitale stanno cambiando in maniera profonda le abitudini e anche il modo di fruire la musica. Rispetto a qualche decennio fa, infatti, le canzoni ora vengono ascoltate in streaming e Spotify si è trasformata nella piattaforma di riferimento da questo punto di vista.

Per definire il successo di un artista, infatti, al giorno d’oggi si utilizza proprio questa piattaforma: dal numero degli ascolti in streaming si può capire se un artista stia riuscendo ad avere un apprezzamento in tutto il mondo o solamente in alcuni Paesi particolari.

Quindi, la ricerca ha messo in evidenza come le cento celebrità che hanno fatto registrare il maggior numero di ascolti sono nate perlopiù negli Stati Uniti. D’altro canto, una percentuale del 60% non può che definire un’evidenza. Se per quanto riguarda la supremazia nel settore musicale sono gli Stati Uniti davanti a tutti, bisogna sottolineare come siano gli stati della California e di New York ad aver messo il naso davanti a tutti.

Infatti, ben nove artisti a testa sui cento più ascoltati di tutti i tempi su Spotify provengono dallo stato di New York e da quello della California. Come si può facilmente intuire, buona parte delle stelle del primo stato, arriva proprio dalla Grande Mela. Qualche nome tra gli altri? Si tratta di Lady Gaga, Cardi B, A$AP Rocky e Lana Del Rey.

In California, invece, c’è una maggiore distribuzione su tutto il territorio. Ad esempio, a Compton spopolano artisti hip hop di alto livello e in questa classifica figurano cantanti del calibro di Kendrick Lamar e Tyga. Da San Francisco arriva Lauv, mentre Frank Ocean è originario di Long Beach, con G-Eazy che è nato a Oakland. E nel Texas? In questo stato americano ci sono solamente tre cantanti nella lista dei migliori cento su Spotify. Di chi si tratta? Di tre nomi incredibili, ovvero Travis Scott, Beyonce e Selena Gomez.

Il mondo del cinema

Anche in questo caso gli Usa sono davanti a tutti, ma anche la Francia se la cava alla grande. Son ben 23 i registi che hanno vinto almeno una volta la Palma d’Oro che arrivano dagli Stati Uniti. Non deve affatto stupire, dal momento che a New York sono nati personaggi del calibro di Martin Scorsese.

Anche in Francia, però, sono nate tante celebrità che hanno fatto strada nel mondo del cinema. In effetti, il fatto che proprio nel territorio transalpino venga consegnato il riconoscimento della Palma d’Oro, è un po’ d’aiuto. Sono transalpini ben 17 vincitori di questo premio: otto sono nati nella capitale, Parigi, mentre il resto dei personaggi famosi arrivano da città diverse. Ad esempio, William Wyler, il regista del film Ben Hur, è nato a Mulhouse, a qualche chilometro da Germania e Svizzera.

