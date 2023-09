Le chat generative basate sull’intelligenza artificiale sono già qualcosa di tangibile

Abbiamo appreso qualche mese fa che Meta è entrata a pieno titolo nella guerra dell’IA, che, come sapete, è in corso dalla fine del 2022 con… ChatGPT OpenAI è al timone. Meta ha visto che c’è un futuro più grande nell’intelligenza artificiale che nel Metaverso, o almeno entrambi i campi possono alimentarsi a vicenda. Ecco perché stanno sviluppando tutti i tipi di misure con l’obiettivo di fornire un’intelligenza artificiale efficiente e locale a tutte le loro applicazioni e social network. E WhatsApp Lui è uno di loro. Tanto che l’intelligenza artificiale è già stata vista per l’app di messaggistica.

I primi disegni dell’intelligenza artificiale su WhatsApp

Al momento sembra che Intelligenza artificiale metagenerativa Sarà disponibile per migliorare il supporto dell’app per gli utenti. Almeno questo è ciò che ci mostra l’immagine condivisa da WaBetaInfo. Questo mezzo, sempre vicino allo sviluppo dell’applicazione da parte di Meta, ha trovato i primi disegni di questa intelligenza artificiale nell’applicazione. Nello specifico condividendo un’immagine che mostra una conversazione con questa intelligenza artificiale.

Nello specifico, è una chat chiamata Agente AI di WhatsApp, che a nostro avviso dovrebbe essere un’app di chat di aiuto, con la quale potremo parlare come se fosse una persona reale, sempre sulla base dell’apprendimento ricevuto nel corso degli anni. La stessa immagine mostra un banner in cui vengono accolte queste chat e ci viene presentato come funzionano. In esso ci ricordano che anche se parliamo con un’intelligenza artificiale, i nostri messaggi saranno comunque al sicuro.

Tutti questi messaggi continueranno ad essere crittografati, come il resto dei messaggi che scriviamo o riceviamo nell’applicazione. Come è logico, Solo noi saremo in grado di leggere le query che abbiamo inviato all’IA Dal nostro account WhatsApp. Inoltre, ci spiegano cos’è l’intelligenza artificiale generativa, un termine diventato molto popolare negli ultimi mesi, ma è ovvio che molte persone non la conoscano a fondo.

Ciò apre le porte affinché diventi più comune l’accesso alle chat in-app che utilizzano l’intelligenza artificiale in molti modi diversi. E non solo per chattare con noi virtualmente, ma anche Crea contenuti utilizzando l’intelligenza artificiale generativa. Ciò significa che attraverso la chat di WhatsApp possiamo creare immagini da qualsiasi testo ci venga in mente e, ovviamente, nel tempo, molti altri contenuti.

Abbiamo visto come l’intelligenza artificiale generativa non solo sia molto attiva quando scriviamo o creiamo immagini, ma sia addirittura capace di creare video che imitano il movimento delle nostre labbra mentre parliamo altre lingue. Possiamo anche ritagliare automaticamente le immagini o riempirle, il che è molto più interessante. Se tutto si sviluppa così velocemente in un anno, non vogliamo nemmeno pensare a tutto ciò che sarà possibile l’anno prossimo. Questa notizia A rivelarlo è stato lo stesso Mark Zuckerbergquindi non dovrebbe passare molto tempo prima che diventi realtà.