Le chiavi del successo pubblicitario di successo su TikTok

Comprendere la piattaforma, collaborare con i creatori e infrangere tutte le regole: le chiavi per annunci di successo su TikTok.

tic toc, Con oltre un miliardo di utenti attivi in ​​tutto il mondo e la sua capacità unica di creare contenuti virali, è diventato Una delle piattaforme preferite dagli inserzionisti. Gli annunci su TikTok, progettati utilizzando le icone dell'app video verticale, sono riusciti a penetrare nella memoria dei membri della Generazione Z e portare i marchi in una nuova era della pubblicità.

Nella feroce battaglia per l’attenzione, TikTok ha dimostrato attraverso uno studio che, sebbene gli utenti trascorrano meno tempo in pubblicità prima di passare ad altri contenuti, Possono ricordare gli annunci su questa piattaforma più facilmente rispetto a quelli su concorrenti come Instagram. Il 69% degli utenti TikTok afferma di ricordare gli annunci visualizzati sull'app.

In questo modo, tutti i tipi di inserzionisti, dai marchi di abbigliamento, alle società di intrattenimento e tutti i tipi di servizi, sono riusciti a penetrare un nuovo pubblico, generando maggiore interesse per la loro offerta.

Chiavi per comprendere il successo degli annunci su TikTok

Settimana dell'annuncio È stato analizzato a causa del successo di uno spot TikTok per la catena alberghiera Hilton, che ha raggiunto Più di 4 milioni di visualizzazioni in soli due giorni La chiave dietro una strategia di marketing virale sui social media. I media sottolineano che il lavoro ha avuto successo Parigi Hilton Era una serie di creatori di contenuti come eroi Profonda comprensione della cultura TikTok.

Pertanto, le cinque chiavi del successo di questa campagna, che possono essere estrapolate a qualsiasi attività focalizzata su TikTok, sono:

Comprendere la piattaforma: Quando si parla dell'invasione di TikTok da parte della Gen Z, è essenziale applicare i codici di comunicazione imposti sulla piattaforma per lanciare un messaggio autentico.

Collaborazione con i creatori di contenuti: Negli ultimi anni, TikTok ha dimostrato l’importanza degli influencer e delle community sui social media. Ma quando si collabora con i creatori di contenuti, è importante dare loro la libertà creativa necessaria affinché i messaggi pubblicitari raggiungano i loro follower.

rompere le regole: L'innovazione è fondamentale per TikTok, motivo per cui gli annunci che si discostano dalle norme prestabilite di solito suscitano maggiore interesse tra gli utenti della piattaforma. Il contenuto (e la creatività) è il re.

il tempo è prezioso: Con una quantità infinita di contenuti, i brand e gli inserzionisti devono considerare il tempo degli utenti come un bene prezioso. Come sottolineano adweekGli annunci su TikTok dovrebbero essere presentati come un'opportunità per continuare a consumare contenuti di interesse.

Adattarsi al momento: Scommettere sui canali in cui sono presenti i giovani aumenta la consapevolezza del marchio e garantisce che ci saranno più conversazioni sul marchio in futuro.

Impara dalle storie di successo

Lui Centro creativo TikTok Ti invita a imparare dagli annunci con il rendimento più elevato sulla piattaforma e a visualizzare casi di annunci di successo sulla piattaforma.

TikTok nel mix: L'annuncio da parte della piattaforma del primo evento globale di musica dal vivo, guidato da alcuni degli artisti più importanti a livello mondiale, come Cardi B, è uno degli annunci TikTok più performanti nel settore degli “eventi dal vivo”.

@Tic toc Dalla tua pagina For You al grande palco, puoi catturare i tuoi artisti, creatori e ospiti speciali preferiti su TikTokInTheMix. Il 10 dicembre a Mesa, in Arizona, oppure segui la diretta streaming ovunque tu sia 🎤🎶 Biglietti in vendita dal 2 novembre, registrati al link in bio. ♬ suono originale – TikTok

Disney100: Nel 2023, la Disney ha celebrato il suo centenario con una serie di azioni che hanno messo in mostra la magia della Casa del Topo. L'obiettivo di questa campagna era raggiungere una maggiore copertura ed è stata classificata come uno degli “annunci con il rendimento migliore” dell'app.

Pfizer: Da parte sua, l'azienda farmaceutica Pfizer ha lanciato una campagna legata alla vaccinazione che, grazie al suo impegno nei confronti di volti noti come il giocatore di football americano Travis Kelce o il cantante John Legend, si è classificata come una delle campagne più performanti Annunci. Nella categoria “Informazioni mediche”.