Le città italiane ti pagano 28.000 euro per spostarti e lavorarci

L’Italia è un Paese che lotta a testa in giù Sfratto rurale. Diverse località e regioni hanno lanciato progetti ambiziosi Risistemare i loro villaggi. Attualmente, almeno 12 villaggi vengono venduti Case a un euro a livello nazionale. Ma questo sforzo da solo non ha attirato l’attenzione. E questo fa parte di esso Calabria Il progetto inizierà ad attirare nuovi residenti offrendo nelle prossime settimane 28mila euro in tre anni.

Per raccogliere fondi, i nuovi residenti devono promettere di avviare un’attività locale da zero. La maggior parte di questi non ha raggiunto le 2.000 persone.

Allo stesso modo, devono risiedervi e non superare i 30 anni di età. Quando la tua domanda viene accettata, hai un massimo di 90 giorni per andare avanti e iniziare la tua nuova carriera in una delle città della regione.

Menziona il consigliere regionale Gianluca GalloCNNIl reddito mensile può variare da 1.000 a 800 euro per due o tre anni (una media di 28.000 euro in tre anni). Inoltre, potrebbe esserci assistenza finanziaria per aprire un’attività locale come un ristorante, un bar o un negozio.

“Citiamo i dettagli esatti dell’importo esatto dell’affitto mensile, la stessa quantità di tempo e l’inclusione nel programma di città leggermente più grandi fino a 3.000 persone”, ha affermato l’assessore.

L’obiettivo è avviare un test di ammissione alla comunità. “Fare abitare la gente in zona vuol dire aggiornare la zona così Ristrutturazione di edifici e installazione di Internet ad alta velocità“Dice il sindaco di Altamonte Gianpetro Coppola, che ha contribuito allo sviluppo del progetto.

L’iniziativa dovrebbe entrare in vigore nelle prossime settimane. I vertici della regione lavorano da diversi mesi e hanno stanziato 700.000 euro.

Borghi già confermati nel piano

Per ora, puoi richiedere la residenza in queste nove città: