Le compagnie aeree statunitensi affrontano il dilemma di aumentare i prezzi del carburante a causa dell’aumento del carburante

Bloomberg – È improbabile che le compagnie aeree statunitensi aumentino le tariffe abbastanza da compensare completamente i costi del carburante degli aerei, che hanno raggiunto i livelli più alti in più di un decennio, lasciando le azioni del settore ai livelli più bassi dell’S&P 500.

L’incertezza sulle forniture globali di petrolio ha fatto salire i prezzi da quando la Russia ha invaso l’Ucraina il 24 febbraio. Il prezzo spot del carburante per jet nel porto di New York è aumentato del 57% dall’inizio del 2022, a 3,61 dollari al gallone lunedì, il prezzo più alto dal 2008.. A gennaio, le maggiori compagnie aeree statunitensi prevedevano che il carburante per aerei sarebbe rimasto al di sotto di $ 2,50 per il primo trimestre.

Il carburante può rappresentare fino a un terzo delle spese delle compagnie aeree quando i prezzi salgono alle stelle. L’alto costo – combinato con il rischio che la domanda europea soffra per la guerra in Ucraina – ha danneggiato le compagnie aeree proprio perché dipendono dai viaggi in primavera e in estate per riempire gli aerei sui voli nazionali. I viaggi internazionali rimangono ben al di sotto dei livelli precedenti della pandemia di Covid-19 iniziata nel 2019.

Gli analisti hanno affermato che sebbene le compagnie aeree possano aumentare le tariffe riducendo il numero di posti disponibili, è probabile che le compagnie aeree procedano con cautela. I biglietti nazionali di andata e ritorno costano circa $ 305, il 4% in meno rispetto alla media dello stesso periodo nel 2019, secondo il motore di ricerca di viaggi Huber Inc.

ha affermato Conor Cunningham, analista di MKM. Partner, in un rapporto: “Non ci aspettiamo che le compagnie aeree riducano la capacità così tanto, quindi ci aspettiamo aggiustamenti piuttosto che tagli, il che alla fine significa sovraperformare i carburanti più alti a un prezzo improbabile”. di domenica. “È un inizio sicuro perché i prezzi si muovano nella giusta direzione”.

L’invasione russa dell’Ucraina ha portato a un forte aumento del prezzo del carburante degli aerei

Lunedì le azioni delle compagnie aeree sono scese drasticamente a causa dell’aumento dei prezzi del petrolio. L’indice generale delle azioni delle compagnie aeree di Standard & Poor’s è sceso fino al 12%, il calo infragiornaliero più grande da giugno 2020. United Airlines Holdings Inc. è scesa. (UAL) è in calo di quasi il 15% alle 15:26 a New York, mentre le azioni di Delta Air Lines Inc (DAL) sono in calo del 12%, le azioni di American Airlines Group (AAL) sono in calo dell’11% e Southwest è in calo di quasi il 15 %.Compagnie aeree (LUV) dell’8,7%.

I vettori dovrebbero prestare attenzione poiché sono ansiosi di riprendersi dalla distruzione della domanda causata dalla pandemia nel 2020 e l’aumento dei prezzi del carburante potrebbe essere di breve durata, ha affermato in un’intervista Christopher Statholopoulos, analista di Susquehanna Financial.

“È una situazione difficile, devono essere prese decisioni difficili”, ha detto. “La tua risposta deve essere molto premurosa rispetto a una reazione straordinaria.”

Mentre molte compagnie aeree europee cercano di proteggersi da un improvviso aumento dei costi del carburante attraverso la fissazione dei prezzi, le compagnie aeree statunitensi, United e Delta non utilizzano tali contratti di copertura nelle operazioni delle loro compagnie aeree. Southwest è un’eccezione e ha coperto il 64% del suo fabbisogno di carburante per l’anno. Coperture dell’Alaska Air Group Inc. (ALK) è circa il 50% del suo consumo pianificato.

“L’attuale contesto dei prezzi dell’energia è esattamente il motivo per cui esiste un programma di copertura sistematico: fornire un’assicurazione a breve termine”, ha detto via e-mail il portavoce di Southwest Brad Hawkins. American e United hanno rifiutato di commentare, mentre Delta non ha risposto immediatamente a una richiesta.

Questo articolo è stato tradotto da Estefanía Salinas Concha.