Le compagnie di energia eolica temono più tasse che minacciano il loro futuro

La Wind Energy Business Association in Spagna ha aderito alla posizione dell’associazione europea per l’energia eolica, WindEurope, in merito al nuovo regolamento dell’UE sul contenimento dei prezzi dell’energia. Il settore eolico esprime preoccupazione per potenziali ulteriori interventi normativi che potrebbero incidere sugli investimenti nelle rinnovabili. In particolare, temono che finiranno per imporre nuove tasse al settore, il che metterà a rischio molti progetti.

WindEurope ha avvertito, in questo senso, che “il regolamento aveva inizialmente lo scopo di porre fine nell’Unione Europea a tutte le forme di produzione di energia under-edge. Ma Il regolamento, come approvato qualche giorno fa, «non impedisce ai governi nazionali di imporre tasse aggiuntive». E può intraprendere un’azione non coordinata sui diversi tipi di generazione di energia”.

In questo senso, avverte anche che “alcuni governi nazionali stanno già pianificando nuove tasse che potrebbero aggiungersi alle misure di emergenza dell’Ue. Queste misure aggiuntive includono le tasse sul reddito totale dei produttori di elettricità, piuttosto che sui loro profitti”. Ciò fermerà gli investimenti nelle energie rinnovabili”.

In Spagna, secondo l’associazione, le successive misure approvate dal governo negli ultimi 12 mesi corrispondono ai contenuti del nuovo regolamento Ue per il trattamento dei prezzi dell’energia. D’altra parte, le misure adottate comportano già una diminuzione dei ricavi delle energie che operano direttamente sul mercato. Per quanto riguarda invece le agevolazioni rientranti nel sistema premiante regolamentato (RECORE), dal RDL 6/22 sopra citato, l’ammontare degli incentivi da percepire è stato rivisto al ribasso, sulla base dei prezzi effettivi di mercato e delle stime future.

anche, Price cap gas per la produzione di energia elettrica (approvato con RDL 10/2022), ridurre anche il prezzo di mercato dell’energia elettrica. Nell’85% delle ore successive all’approvazione dell’esenzione iberica, il prezzo di mercato è stato inferiore al cap di 180 €/MWh proposto nel regolamento. Pertanto, le modifiche proposte dal regolamento sono già state recepite in Spagna.

“Qualsiasi tassa aggiuntiva penalizzerebbe un’ampia percentuale degli investimenti nelle rinnovabili e inciderebbe sul tasso di applicazioni al settore eolico, Le aziende confermano.

Il settore eolico ritiene che qualsiasi tassa, tributo o tassa si sia aggiunta alla situazione attuale che non sia strettamente focalizzata sulla riduzione dei benefici “Non ha posto nell’obiettivo o nell’etica del nuovo regolamento, né alcuna giustificazione dal punto di vista della macroeconomia, dell’energia, del clima o del rigore finanziario.

“L’imposizione di nuove tasse costituirebbe una decisione regolamentare priva di forza giuridica, che penalizzerebbe il processo decisionale sugli investimenti nelle rinnovabili nei gruppi di imprese interessati, il che potrebbe portare a Può ritardare l’avvio di gran parte della produzione di energia rinnovabile Privando nei prossimi anni il consumatore dei benefici nell’abbassamento del prezzo dell’energia elettrica che queste energie rinnovabili stimoleranno con il loro ingresso, e proprio nel contesto temporaneo in cui lo spiegamento delle rinnovabili in Europa deve essere accelerato al massimo” , avverte.

La Wind Energy Business Association aggiunge, in linea di principio, che qualsiasi intervento sul mercato – in questo caso il mercato elettrico – richiede una revisione delle strategie di investimento da parte degli imprenditori affinché conoscano i rischi del nuovo scenario. Lui lei Rallenta il processo decisionale dell’attività Realizzare nuove turbine eoliche che verranno installate nei prossimi anni, per adattare il carico di lavoro degli stabilimenti esistenti in Europa. In Spagna abbiamo 250 centri industriali, che coprono il 100% della catena del valore del vento”.

