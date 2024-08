Le compagnie minerarie stanno ricalibrando i loro progetti sul litio in Argentina a fronte del crollo dei prezzi

Natalia Kidd

Buenos Aires, 25 agosto (EFE). – Molte compagnie minerarie sono state costrette a ricalibrare i loro progetti sul litio in Argentina di fronte al crollo dei prezzi globali, nonostante la loro fiducia nella futura stabilità del mercato e la certificazione dei loro milioni di dollari. progetti a lungo termine in dollari. Scommesse in Sud America.

I 50 progetti argentini sul litio – solo quattro in produzione e sei in costruzione – sono stati colpiti dal calo del prezzo dell'”oro bianco”.

Una tonnellata di carbonato di litio equivalente (LCE) per batterie viene attualmente scambiata a 10.483 dollari, meno di un terzo di quanto valeva esattamente un anno fa e ben lontano dal picco di 80.909 dollari nel novembre 2022.

Questo calo è dovuto all’eccesso di offerta di litio e alle vendite moderate di auto elettriche, le cui batterie contengono litio come componente principale.

“L’enorme aumento del prezzo del carbonato di litio all’inizio del decennio ha incoraggiato enormi investimenti in progetti sul litio. La produzione di litio è aumentata di 2,5 volte in tre anni”, dice Fernando Zevallos Solca, analista senior della CRU, a EFE, una società di consulenza britannica specializzata. Nei mercati dei metalli, dei minerali e dei fertilizzanti.

In questo scenario di squilibrio tra domanda e offerta, il calo dei prezzi colpisce tutti i produttori.

“A causa del loro reddito inferiore, le aziende danno priorità alla generazione di cassa e alla riduzione dei costi per mantenere un bilancio sano e la capacità di superare le sfide attuali. Naturalmente, questo vale anche per i progetti in Argentina”, afferma Zevallos Solca.

Un esempio è la società australiana Argosy Minerals, che ha annunciato a fine giugno di aver deciso di sospendere alcune delle sue attività e di ristrutturare la propria forza lavoro, pur mantenendo la “prudenza finanziaria” e quindi “riducendo significativamente i rischi” del suo progetto Rincon in il nord del paese. Provincia argentina di Salta.

Poco dopo, è stata anche la società australiana Galan Lithium a prendere la “decisione prudente di rallentare strategicamente” la costruzione del progetto Hombre Muerto Oeste, nella provincia di Catamarca (nord-ovest).

Sempre a luglio, Australian Lake Resources ha annunciato riduzioni di costi e di personale e la vendita di asset di litio non essenziali nelle province di Jujuy e Catamarca per “ottimizzare” le proprie finanze e concentrare i propri sforzi sul progetto Cachi, a Catamarca, per il quale, in Inoltre, è alla ricerca di partner strateghi.

Alcune settimane fa, Arcadium Lithium, una fusione tra l’australiana Allkem e l’americana Livent, ha annunciato che non avrebbe ampliato parallelamente ma in modo sequenziale il progetto di produzione Fénix e avrebbe costruito il progetto Sal de Vida, entrambi a Catamarca. Rinviare gli investimenti.

Tuttavia, nell’annunciare questa decisione, Paul Greaves, presidente e amministratore delegato di Arcadium, ha osservato che, nonostante i prezzi attuali, vede una “forte traiettoria di crescita a lungo termine per la domanda di litio” e si aspetta “nel tempo un ritorno a fondamentali di mercato sani”.

“I forti investimenti che abbondano in Argentina non verranno cancellati, ma vedremo ritardi e rinvii rispetto ai piani precedentemente annunciati”, afferma Zevallos Solca.

L’Argentina, che ha triplicato la propria capacità di produzione di carbonato di litio negli ultimi due anni, è il quarto produttore mondiale di litio (dietro Australia, Cile e Cina), terzo per riserve (dietro Cile e Australia) e secondo per risorse. (Dietro la Bolivia).

“Le nostre aspettative sono che la produzione in Argentina aumenterà e competerà con quella del Cile nel prossimo decennio”, afferma Zevallos Solca. “Naturalmente, ciò presuppone che i progetti attuali siano finanziati, quindi saranno necessari tra i 3.500 e i 4.000 milioni di dollari”.

In questo settore, le sue caratteristiche geologiche e il nuovo Sistema di Incentivazione per i Grandi Investimenti (RIGI), regolamentato venerdì scorso, sono attraenti per lo sviluppo del litio in Argentina.

Secondo fonti ufficiali, diverse aziende hanno espresso l’intenzione di beneficiare della RIGI per gli investimenti milionari sul litio che prevede di fare, tra cui la società sudcoreana Posco (2.000 milioni di dollari); Cina Janfeng (1 miliardo); “Eramin”, di proprietà della francese “Eramit” e della cinese “Tsingshan” (tra 800 e 1 miliardo); e l’anglo-australiano Rio Tinto (300 milioni). Evie

