Le console PlayStation iniziano l’integrazione con Discord

Giocare online ha molti vantaggi; Tra questi c’è la capacità di comunicare con il resto dei membri del tuo team, non importa dove si trovino. Fino ad ora, non c’era modo di collegare gli account PlayStation Network e Discord, una funzionalità che la comunità di gioco chiede da anni. Ora, tuttavia, Discord ha ufficialmente iniziato a rilasciare Integrazione con PlayStation 4 e PlayStation 5.

L’integrazione tra Discord e PlayStation Network è arrivata otto mesi dopo annunciato dalla società giapponese. Lavoro previsto Distribuzione graduale a tutti gli utenti residenti negli Stati Uniti. Il resto dei paesi si unirà subito dopo, si legge nella dichiarazione.

attualmente, L’integrazione tra le due piattaforme è molto limitata; Non solo in termini di capacità di Discord su PlayStation, ma anche in termini di numero di utenti che possono accedere alla proposta. tuttavia, È il primo passoE, in futuro, ne vedremo altri aggiunti alla versione Discord per PS4 e PS5.

A metà dell’anno precedente, Sony annuncia la collaborazione con Discord Facendo una dichiarazione in questo modo, hanno assicurato alla community che stavano lavorando insieme per portare l’esperienza Discord sulle console PlayStation.

Il nostro obiettivo è portare le esperienze Discord su PlayStation su console e dispositivi mobili a partire dall’inizio del prossimo anno, consentendo ad amici, gruppi e comunità di uscire, divertirsi e connettersi più facilmente mentre giocano insieme. Jom Ryan, CEO di Sony Interactive Entertainment

Come collegare il tuo account Discord a PlayStation Network

Rete PlayStation

Discord e Sony hanno reso il collegamento del tuo account PlayStation Network un compito abbastanza semplice. Per fare ciò, accedi al tuo account. Discord > Impostazioni utente > Contatti. Se il logo PlayStation viene visualizzato tra i diversi metodi di tethering, fai clic su di esso e accedi al tuo account PlayStation Network. I passaggi sono esattamente gli stessi sui dispositivi mobili, vai su Discord > Immagine del profilo > Contatti > Aggiungi.

Al momento, il lavoro è Limitato a un numero limitato di utenti. Anche se risiedi negli Stati Uniti, non è del tutto certo che sarai in grado di collegare i tuoi account. Tuttavia, si prevede che presto tutti gli utenti potranno accedervi.