Le continue richieste di assicurazione contro la disoccupazione sono aumentate notevolmente

Bloomberg – Continuano le richieste di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti È salito al livello più alto dall’inizio di febbraio, indicando che gli americani che hanno perso il lavoro hanno difficoltà a trovarne uno nuovo Il mercato del lavoro mostra timidi segnali di raffreddamento.

Richieste continue, che includono persone che hanno già ricevuto indennità di disoccupazione per una settimana o più, è aumentato di 62.000 a 1,7 milioni nella settimana terminata il 26 novembre, Secondo i dati del Dipartimento del Lavoro diffusi giovedì.

Le prime richieste di indennità di disoccupazione sono state registrate un aumento da 4.000 a 230.000 nella settimana terminata il 3 dicembre. Il numero è in linea con la stima mediana degli economisti interpellati da Bloomberg.

I dati possono variare di settimana in settimana, in particolare durante le festività natalizie. La media mobile di quattro settimane, che attenua tale volatilità, è salita a 230.000.

Dichiarazione di crisi?

Nelle ultime settimane, gli economisti hanno prestato maggiore attenzione alle continue richieste di sussidi di disoccupazione, Perché è indice di quanto sia difficile trovare un lavoro dopo averlo perso. È anche noto per essere un indicatore delle prossime recessioni. Sebbene l’indice sia salito negli ultimi due mesi, è ancora vicino ai minimi storici.

Gli ordini continui hanno portato ai tre maggiori aumenti da maggio 2020.

Altri dati indicano quello che rimane un mercato del lavoro in gran parte teso, caratterizzato da una forte creazione di posti di lavoro e salari in aumento, mentre altri settori hanno faticato a causa dei forti aumenti dei tassi di interesse della Federal Reserve. però, I licenziamenti sono in aumento nel settore bancario e tecnologico, e alcuni settori come quello della vendita al dettaglio hanno tagliato il personale il mese scorso.

In numeri non rettificati, le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione hanno registrato il maggiore aumento dall’inizio dell’anno, a 286.436 la scorsa settimana. California, New York e Texas hanno riportato gli aumenti maggiori.

