Le criptovalute si aspettano una maggiore volatilità prima della decisione del FOMC 📊

Le criptovalute attendono la decisione sui tassi di interesse della Federal Reserve. Quest’anno, le conferenze stampa della Fed hanno fatto aumentare ogni volta la volatilità tra gli asset digitali. Bitcoin è di circa $ 18.000 e gli investitori stanno attualmente pagando $ 1.340 per Ethereum:

Secondo gli analisti di Goldman Sachs, il valore di BTC dipende dalla sua potenziale utilità futura. Secondo la banca, il livello di adozione futura rimane altamente sensibile alle variazioni dei tassi di interesse;

Goldman Sachs ritiene che quest’anno segnerà la “fine del decennio del denaro facile”: le banche centrali hanno alzato i tassi di interesse e le posizioni speculative in oro e bitcoin sono diminuite;

L’oro è più o meno invariato durante l’anno, mentre il Bitcoin è in calo del 75%, così come alcune società tecnologiche che commerciano in indici statunitensi;

Secondo Goldman Sachs, fondi più costosi renderanno più difficile per gli utenti adottare le criptovalute, rendendo improbabile una ripetizione dei cicli di mercato rialzista dell’ultimo decennio;

Nel frattempo, secondo la banca, la volatilità di Bitcoin rimarrà elevata fino a quando non verranno sviluppati altri casi d’uso. Man mano che si evolve, la sua volatilità diminuirà , secondo la banca;

La banca ha affermato che l’adozione della criptovaluta è stata guidata da condizioni finanziarie favorevoli negli anni precedenti, poiché alcuni investitori sono diventati più disposti ad acquistare asset più rischiosi come Bitcoin;

Secondo Goldman Sachs, la principale criptovaluta è ancora più dipendente dai tassi di interesse rispetto all’oro, poiché finora il metallo prezioso ha sviluppato casi di non investimento, mentre Bitcoin lo sta ancora cercando, che è un po’ come un asset. per “risolvere”. problema;

Il promemoria aggiungeva che la maggior parte dell’offerta di bitcoin è rimasta invariata per più di un anno, indicando che la criptovaluta è detenuta a scopo di investimento;

Secondo BeInCrypto, Binance, l’exchange di criptovalute più grande del mondo, ha resistito alla tempesta degli ultimi giorni durante i quali ha elaborato un totale di 5 miliardi di dollari in prelievi senza alcun problema;

Società di analisi Glassnode, che tiene traccia dei dati on-chain di circa 1,4 miliardi di dollari in BTC ritirati dalle piattaforme nelle ultime 24 ore. Tuttavia, l’afflusso netto di bitcoin dalle piattaforme è sceso a soli 641 milioni di dollari;

Bitcoin Group SE, operatore della piattaforma tedesca di trading di criptovalute bitcoin.de, ha annunciato di aver acquisito una partecipazione del 100% in Bankhaus von der Heydt. La banca detiene una licenza bancaria completa ed è un fornitore di servizi di archiviazione e tokenizzazione di risorse digitali;

Lo stesso Bankman-Fried è stato arrestato dalla polizia alle Bahamas, dove è probabile che venga estradato negli Stati Uniti per rispondere delle accuse.

Wall Street si aspetta che il Federal Open Market Committee aumenti i tassi di interesse interessi a 50 punti base. I rialzisti presteranno particolare attenzione alla narrazione di Powell e alla proposta del 2023 dopo che ieri il calo dell’inflazione statunitense ha sorpreso positivamente i mercati finanziari. Indicazioni caute dalla Federal Reserve potrebbero favorire un rally nel mercato delle criptovalute. Al contrario, la moderazione dell’euforia di Powell che ha riempito le ultime settimane con i suoi commenti bellicosi potrebbe farla crollare. Gli investitori ora affrontano un’altra possibilità di incertezza mentre l’inflazione finalmente scende, ma ciò non esclude necessariamente di evitare una recessione più profonda ed è forse il risultato più atteso.

Grafico Bitcoin, time-lapse H1. L’indice di forza relativa della principale criptovaluta si avvicina ai 70 punti, confermando livelli vicini all’ipercomprato. Il prezzo si è trovato sopra il ritracciamento di Fibonacci 38.2. Sembra probabile che un discorso accomodante di Powell possa portare il prezzo più in alto nella regione di $ 19.000. D’altra parte, una politica monetaria aggressiva nel prossimo anno potrebbe aumentare l’avversione al rischio e testare nuovamente i livelli di $ 17.000, dove i ribassisti vorranno testare la continuità del recente supporto.. Fonte: xStation5

