Le critiche britanniche fanno arrabbiare l’Italia

Giorno Inghilterra Visto allo specchio dell’Italia, con il corsetto dei soliti cliché sorpassati sul paese transalpino, è arrivato. È stato ripreso giovedì stampa britannica Economista Quello, per la sua ultima copertina Liz Truss si è dimessa dopo 45 giorni in caricaTu hai scelto Una caricatura dell'(ora ex) Presidente del Consiglio con una pizza a scudo in una mano, Nell’altro, un enorme fork pieno di eccitazione.

Un messaggio chiaro e provocatorio (es. Siamo già confusi come l’Italia), e se l’immagine non fosse abbastanza eloquente, l’influente settimanale ha concluso con un testo: “Benvenuti a Brittly. Un paese soggetto a instabilità politica, bassa crescita e mercati obbligazionari. “I confronti con l’Italia sono inevitabili“, ha aggiunto Economista.

L’immagine di copertina sta diventando virale Nei social network Dopo il suo rilascio, insieme ad esso, è stato scatenato Un’ondata di rabbia e critiche Tutti, da politici, diplomatici, giornalisti e analisti politici a semplici cittadini, hanno condannato la decisione contro il settimanale. Economista usare Cliché e stereotipi “vecchio stile” e “xenofobi”..

I confronti con l’Italia sono inevitabili. La Gran Bretagna è afflitta da instabilità politica, bassa crescita e sottomissione ai mercati obbligazionari. Benvenuto in Britali https://t.co/4uoOyvV5zx pic.twitter.com/48AYCr0yKW — The Economist (@TheEconomist) 19 ottobre 2022

Conflitto, rabbia e delusione

“L’Italia è piena di problemi, ma questa copertina è offensiva”, ha commentato la giornalista italo-britannica Barbara Serra. “Arroganza” che ha portato al caos post-Brexit È qualcosa di “molto, molto britannico”. “Quella carta è vecchio stile Il Corriere della SeraChi ha scelto di rispondere Economista Scompone le differenze tra le economie dei due paesi con un saggio. “Il fatto che stiano usando l’Italia come modello negativo (…) è intollerabile. Non stiamo facendo un Italexit”, ha commentato. Carlo Calenda era un politico centristaAzione è il leader del partito.

Ulteriore. “Piuttosto che Brittali, sono Britannic & rdquor; Parlerò di un gioco di parole relativo al naufragio scritto da un altro utente. Il Titanic. Altri, invece, hanno reagito paradossalmente, Ad esempio, il cibo italiano è “molto meglio” di quello inglese “fa scuola italiana. Ci stanno copiando”, ha detto un altro utente di Internet, ricordando che qualche rivista lo possedeva Exor è una società commerciale olandese controllata dalla famiglia italiana Agnelli.

Ambasciatore ed esploratore

Anche l’Ambasciata d’Italia in Inghilterra è intervenuta. La squadra diplomatica ha affermato che la decisione è stata “sfortunata & rdquo; EconomistaE la rivista ha suggerito che “si dovrebbe porre maggiore enfasi sul nostro modello economico e un’ammirazione non così segreta per il rdquor. Nota firmata dall’Ambasciatore d’Italia Inigo Lambertini. Allora, Federico Bianchi, Delegazione dell’Unione Europea nel Regno Unitochi ha commentato che “Economista È stato elogiato per le sue copertine creative. è Arrogante, stereotipato e condiscendente”.

In effetti, questa non è la prima volta che le copertine della rivista suscitano polemiche. Ma questa volta le critiche non venivano solo dall’Italia. Un esempio sono le parole L’economista Philipp Heimberger, Istituto di studi economici di Vienna. “La qualità della stampa internazionale sta raggiungendo nuovi minimi. Indesiderabile”, ha commentato Heimberger.