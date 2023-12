Le cuffie Bluetooth Razer con design da gioco, cancellazione del rumore e molta batteria stanno ora battendo il loro prezzo più basso

Tutti gli utenti cercano cuffie da gioco che isolino il rumore esterno per una maggiore immersione, oltre che comfort se indossate per lunghe ore. Se esiste un modello che soddisfa tutti questi requisiti, inoltre, ha anche un buon prezzo Razer Opus A 39,99€, il meglio del meglio.





Razer Opus *Alcuni prezzi potrebbero essere cambiati rispetto all'ultima recensione

Normalmente il prezzo era di 66€, ora è sceso a 39,99€, il prezzo più basso su Amazon. Ricorda che iscrivendoti ad Amazon Prime hai una prova gratuita di 30 giorni. Anche PcComponentes ha lo stesso prezzo.

Queste cuffie wireless si distinguono Diaframmi da 40 mmCon microfoni incorporati per le chiamate. Per migliorare il suono, includere Cancellazione attiva del rumore Per ridurre il rumore ambientale.

lavora con Bluetooth 5.0 Per connettersi ad altri dispositivi, oltre ad avere una modalità di gioco che lo consente Riduce il tempo di accesso a 60 ms. Per quanto riguarda la batteria, può raggiungere Autonomia per 40 ore.

