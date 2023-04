Le cuffie Sennheiser Bluetooth con cancellazione del rumore e batteria da 60 ore sono ora in vendita

Sennheiser È un punto di riferimento assoluto in termini di suono e soprattutto di cuffie. La loro gamma Momentum offre da anni eccellenti auricolari wireless che spesso arrivano in ogni elenco dei migliori della categoria. Ora in sconto su Amazon Slancio 4 Il suo prezzo è di 314,41 euro.

Sennheiser MOMENTUM 4 Cuffie Wireless: Cuffie Bluetooth per Chiamate Chiare con Cancellazione Adattativa del Rumore, 60 Ore di Durata della Batteria, Suono Personalizzabile – Bianco

Acquista Sennheiser Momentum 4 al miglior prezzo

da quelli Slancio 4 Il loro prezzo era di 349,99 euro su Amazon. Ma con lui 35 euro di sconto, rimane al prezzo attuale di 314,41 euro. La spedizione è gratuita e veloce, in un giorno per gli utenti Prime o per chi usufruisce della prova gratuita di un mese del servizio.

Sennheiser Momentum 4 wireless è dotato di un’estetica leggermente diversa rispetto alle tre versioni precedenti senza perdere la sua leggerezza o comfort nonostante siano cuffie a ultrasuoni.

Hanno una cancellazione adattiva del rumore e modalità Ambient Sound, microfoni da 50Hz a 10Hz con soppressione del rumore e risposta in frequenza da 6Hz a 22Hz. Hanno pressione vocale 106 dB e resistenza attivo A 470 ohm e 60 ohm negativi.

La sua batteria ci dà 700 mAh indipendenza fino a 60 ore. La comunicazione wireless avviene tramite Bluetooth 5.2 Ha due porte: una porta USB di tipo C e un jack da 3,5 mm.

Altre offerte

Se ti iscrivi ad Amazon Prime, hai una prova gratuita di 30 giorni (dopo € 49,90 all’anno) per usufruire della spedizione espressa gratuita, dell’accesso prioritario alle offerte e di servizi come Prime Video, Prime Music e spazio di archiviazione illimitato per le foto. Inoltre, se sei uno studente, ottenere Prime Student costa la metà e hai una prova di 90 giorni. Puoi anche provare servizi come Kindle Unlimited o Audible gratuitamente per 30 giorni.

Puoi essere aggiornato in ogni momento con le principali offerte e notizie di Xataka Selección nel nostro canale di cavo o nei nostri profili CinguettioE Facebook e la rivista cuscinetto per il viso.

Alcuni dei collegamenti in questo articolo sono affiliati e potrebbero essere utili a Xataka.

foto | Sennheiser

Scegli Xataka | Offerta su PC gaming Lenovo con Ryzen 7 e splendida grafica RTX 3070: ribasso di 350€

A Xataka | Migliori portatili gaming: quali acquistare e 19 consigliati da 629€ a 3.000€