Le cuffie Zone Wireless 2 di Logitech sono dotate di tecnologia AI per il funzionamento ibrido

Azienda Logitech offre Wireless Zona 2E cuffie business dotate di cancellazione del rumore a distanza AI, microfoni con cancellazione del rumore, cancellazione attiva del rumore ibrida (ANC) e suono stereo personalizzato: funzionalità che ti aiutano a sentire e ascoltare chiaramente durante chiamate e riunioni, soprattutto in ambienti rumorosi.





Gli ambienti di lavoro ibridi di oggi implicano il lavoro da luoghi diversi e, in quasi tutti i luoghi, il rumore e la scarsa qualità del suono possono avere un impatto negativo sulla produttività. Uno studio intitolato “Preparare i dipendenti per il lavoro ibrido” ha rilevato che l’85% degli utenti che lavorano da casa hanno riscontrato problemi audio, a causa del rumore di fondo di altri partecipanti o della scarsa qualità del suono di notte attraverso gli altoparlanti di alcuni computer. Lo stesso studio indica che i team ibridi non sono adeguatamente dotati di moderni strumenti di collaborazione, come cuffie di alta qualità.

“Zone Wireless 2 è la cuffia di fascia alta di Logitech per i professionisti che necessitano di una tecnologia con un elevato grado di controllo”, spiega. Prakash Arunkundrum, Direttore operativo di Logitech. “Abbiamo costruito Zone Wireless 2 con una tecnologia avanzata per prestazioni senza compromessi e un’impronta di carbonio inferiore.”

Queste cuffie ti consentono di sopprimere il rumore ambientale dall’altra parte della chiamata, anche se quella persona non indossa cuffie con cancellazione del rumore. Advanced Call Clarity, abilitato da Logi Tune, utilizza l’intelligenza artificiale per separare la voce dell’interlocutore. I microfoni con cancellazione del rumore bloccano i suoni che distraggono e chiudono le conversazioni utilizzando la tecnologia beamforming che capta la voce dell’utente, creando un sistema di soppressione del rumore a due vie.





La cancellazione attiva del rumore ibrida (ANC) blocca il rumore ambientale attorno agli spazi di lavoro, come i clic della tastiera, le persone che parlano nelle vicinanze e il rumore ambientale; La modalità Trasparenza ti aiuta a rimanere consapevole di ciò che ti circonda mentre usi le cuffie. Dopo la configurazione in Logi Tune, puoi utilizzare la funzione di equalizzazione per personalizzare le cuffie in modo che si adattino al tuo range uditivo individuale attraverso un test dell’udito autosomministrato.

Nei diversi scenari della giornata lavorativa, gli utenti possono rimanere connessi grazie al Bluetooth multipunto e al conteggio intelligente. Questa funzionalità risolve il problema che riscontri quando lasci il computer. Smart Scaling è il risultato della comunicazione tra le cuffie, il ricevitore USB-C e il sistema operativo per passare in modo intelligente tra le cuffie e l’audio del computer senza che l’utente debba passare manualmente da una sorgente audio all’altra o rimuovere il connettore.

La tecnologia Zone Wireless 2 offre fino a 40 ore di durata della batteria, con tempi di conversazione e di ascolto che variano a seconda che l’ANC sia attivato o disattivato. Una ricarica rapida di cinque minuti fornisce fino a un’ora di conversazione.

È disponibile nelle combinazioni di colori grafite, bianco sporco e rosa.





Gestione della tecnologia dell’informazione

I team IT possono implementare Zone Wireless 2 nel proprio ambiente di lavoro con la certezza di essere certificati per Microsoft Teams con microfono da scrivania aperto premium, Zoom, Google Meet, Google Voice e Fast Pair.

L’integrazione con Sync, la piattaforma di gestione dei dispositivi di Logitech, fornisce un modo sicuro e scalabile per gestire i dispositivi del marchio da remoto. La sincronizzazione consente l’aggiornamento del firmware e la risoluzione dei problemi, sia in remoto che in ufficio, da un’unica interfaccia basata su cloud.

Approccio sostenibile

Il dispositivo è progettato per garantire una durata di vita prolungata includendo cuscinetti auricolari intercambiabili e una batteria sostituibile.

Le parti in plastica includono il 20% di plastica riciclata post-consumo certificata per dare una seconda vita alla plastica a fine vita proveniente dai vecchi dispositivi elettronici di consumo, mentre l’anello decorativo in alluminio e l’accessorio del telaio 2 di Zone Wireless sono realizzati utilizzando un processo che utilizza energia rinnovabile invece di energia da combustibili fossili Tradizionale. Gli imballaggi in carta provengono da foreste certificate FSC™ e da altre fonti controllate.

Prezzo e disponibilità

Zone Wireless 2 è disponibile in tutto il mondo dal sito Web del produttore e tramite rivenditori autorizzati a un prezzo 369 euro.