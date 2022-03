Le curve di Augustina Condolfo hanno alzato la temperatura in Italia

Agostino Condolfo È una delle calciatrici e, sebbene abbia recentemente alzato il suo profilo per una missione influente, è sempre stata lontana da ogni scandalo. Coppia Lottaro Martinez Si muove sempre più chiaramente nel mondo virtuale e spesso si diverte con le foto riprodotte sui social.

Il modello e calciatore della nazionale argentina sono genitori da quattro anni e mezzo Il mio, Una bambina adulta che ha rafforzato così tanto la relazione. Nonostante sia una madre qualche tempo fa, l’Argentina continua a mostrare una figura incredibile, che non solo ispira amore su “Toro”, ma attira anche gli utenti di Internet.

Per queste ore ha deciso di posare allo stadio San Siro, dove si trovava con l’ex. Scommesse. “Notte perfetta”, scrisse, con un sorriso geloso e le curve che rimanevano in tutti gli occhi.

Logicamente, i contatti sono esplosi in pochi minuti: più di 80.000 “mi piace” e centinaia di commenti di ogni tipo, anche se la maggior parte ne ha elogiato il fisico e le parole ispiratrici, sia per la coppia che per la vita del marcatore.

La notizia è stata resa chiara dalla straordinaria prestazione di Lottaro, che è stata triplicata per il successo. Intermedio In vista Salernitana5 a 0, che gli ha permesso di recuperare Una serie.