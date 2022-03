Le delegazioni di Russia e Ucraina al secondo round di negoziati

Minsk: Il secondo round di negoziati tra Russia e Ucraina si terrà oggi in Bielorussia, anche se il suo posto non è noto dopo che Kiev ha dichiarato che non sarebbe stato nella foresta di Bialuyza, dove era stato precedentemente concordato.

La delegazione russa era arrivata ieri in quel luogo nella regione di Brest vicino al confine con la Polonia, secondo il suo capo, Vladimir Medinsky, consigliere del presidente Vladimir Putin, che ha confermato che era stato scelto il punto d’incontro tra le due parti.

Tuttavia, il rappresentante della squadra negoziale ucraina, David Aragamia, ha affermato che l’incontro non si svolgerà lì e che i dettagli saranno conosciuti in seguito.

Oltre a Medinsky, la delegazione russa è ancora composta dai viceministri della difesa e degli affari esteri Andrei Rudenko e Alexander Fomin, presidente della commissione per le relazioni internazionali della Duma di Stato (camera bassa), Leonid Slutsky e l’ambasciatore russo in Bielorussia Boris Gryzlov .

La prospettiva di continuare i colloqui russo-ucraini per risolvere il conflitto tra le due parti era disattivata martedì, dopo che Kiev ha subordinato il dialogo alla cessazione delle ostilità.

“Innanzitutto è necessario un cessate il fuoco completo”, ha affermato il presidente ucraino Vladimir Zelensky in un’intervista all’agenzia di stampa Reuters, riferendosi ai continui negoziati tra Mosca e Kiev.

Tuttavia, il ministro degli Esteri del Paese, Dmitry Kuleba, ha affermato che l’Ucraina sta analizzando i risultati dell’incontro di lunedì con la delegazione russa e ha assicurato a Kiev che sarà pronta a partecipare a un nuovo incontro, se necessario.

Ha sottolineato che il suo governo è pronto ad affrontare e risolvere la situazione attraverso i canali diplomatici, ma ha sottolineato che non parteciperà ai negoziati se la Russia “pianifica di annunciare ultimatum”.

Secondo i commenti della parte russa, nella riunione del 28 febbraio sono stati trovati punti importanti su cui si possono fare progressi.

La Russia ha iniziato un’operazione militare in Ucraina il 24 febbraio dopo che le autorità delle autoproclamate Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk in Ucraina hanno chiesto assistenza per respingere l’aggressione di Kiev.