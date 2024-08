Le dichiarazioni di Sterling dopo aver subito il colpo del KO contro il City

L’eccedenza di giocatori nella rosa del Chelsea significa che 14 giocatori attualmente sotto contratto con la squadra “Blu” sono stati esclusi dalla rosa contro il City il primo giorno. uno di loro, Raheem Sterling ha emesso una nota attraverso il suo ufficio stampa dopo aver appreso della sua assenza:

“Raheem Sterling ha un contratto con il Chelsea per i prossimi tre anni. È tornato in Inghilterra due settimane prima per l’allenamento individuale e ha avuto un pre-campionato positivo con il nuovo allenatore, con il quale ha sviluppato un buon rapporto di lavoro. “Si impegna, come sempre, a esibirsi ai massimi livelli per il Chelsea e i suoi tifosi, per i quali nutre la massima stima”, si legge nella nota.

Continua: “Dato il suo inserimento nella lista pre-partita ufficiale del club questa settimana, ci aspettavamo che Raheem partecipasse alla partita di questo fine settimana in qualche modo come squadra. Abbiamo sempre avuto un dialogo positivo e fiducia da parte del Chelsea riguardo al futuro di Raheem nel club.Speriamo quindi di avere chiarimenti sulla situazione. Fino ad allora continueremo a sostenere il desiderio di Raheem di iniziare la nuova stagione con una nota positiva.

Sterling, come Gallagher, Chilwell, Broja, Lukaku e Kepa, è uno dei giocatori che il Chelsea vorrebbe trasferire o dare in prestito prima della fine del mercato per alleggerire la rosa. Al nazionale inglese però non è piaciuta la decisione di Maresca nella prima partita.

