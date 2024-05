Le dichiarazioni esplosive di Courtney Love su Taylor Swift e persino contro il membro Trent Reznor

Qualche settimana fa, la cantante Courtney Love è diventata famosa per la sua eredità degli anni ’90 con la band Hole e anche per la sua relazione con il rocker dei Nirvana Kurt Cobain – così come per la sua carriera di attrice in film come “The World Against Larry Flynt”. – Fece notizia perché la lanciò contro una figura che oggi sembra invincibile nel mondo della musica: Taylor Swift.

A quel tempo, disse che Swift “non è importante (nella musica), e potrebbe essere uno spazio sicuro per le ragazze, e potrebbe essere la Madonna di oggi, ma non è così interessante come artista”.

Questa idea ha scatenato un attacco organizzato in tutto il mondo da parte dei cosiddetti “Swifties”, i fan di Swift. Ma Tongue of Love non si è fermato qui ed è apparso di nuovo nelle notizie.

“Non puoi chiamare la tua band Nine Inch Nails.” (che si traduce come “chiodi da nove pollici”) Sono tre pollici“Love ha detto dell’artista Trent Reznor, con il quale aveva una relazione, del suo pene.

Questa affermazione è stata trasferita alla rivista specializzata “Spin”. Reznor, uno degli artisti rock più famosi sin dalla sua ascesa nel rock industriale negli anni ’90, uscì con Love qualche tempo dopo la morte di Cobain, ma la relazione non prosperò.





In un esercizio condotto per la rivista Louder, il giornalista Niall Doherty si è dedicato a raccogliere alcune delle frasi più interessanti del cantante dalla lingua tagliente.

Un compendio di straordinarie espressioni d’amore

L’attrice di “Pirati dei Caraibi” ha salvato la vita a Courtney Love quando ha subito un arresto respiratorio a causa di un’overdose. immagine:Instagram @jhonnydepp e @fkyeahcourtneylove Coinvolto Twitter

Marco MaroneLove ha indicato che è stato Brad Pitt a rimuoverla dal cast del film "Fight Club", in cui, secondo lei, era già stata selezionata e confermata, ma l'attore ha insistito per non includerla. Il cantante ha spiegato che si trattava di una "vendetta" nei confronti di Pete per non avergli permesso di ottenere i diritti per girare un film su Cobain: "Non gli avrei lasciato interpretare Kurt (…) Gli ho detto che non l'avrei fatto". Esso." "So se posso fidarmi di lui." Ha detto che i suoi film erano a scopo di lucro (…) Non credo che abbia capito Kurt. Ad esempio, per il podcast WTF, in giro Dave Grohl, ex membro dei Nirvana e successivamente fondatore della band di successo Foo Fighters, c'erano molte ragioni per il rapporto teso tra i due, poiché la guerra di messaggi nei media e la critica li indirizzava ad alcune responsabilità in tutto ciò che c'era. Passato con Cobain. Le lettere vanno e vengono, una delle quali ricordiamo bene è questa frase di Love: "Il caos e la rabbia della morte di Kurt sono diretti a me, e sono stati deviati da Dave, che, man mano che diventa ricco e continua a diventare sempre più ricco, divora la ricchezza e la bontà di Kurt Sono passati 27 anni. Sono stanco di sentirmi piccolo (…) Il ragazzo più gentile del rock? A proposito del cantante americano Olivia RodrigoLove ha sottolineato alla rivista GQ come il cantante pop avrebbe dovuto prendere spunto dalla copertina dell'album "Live Through This", quando ha mostrato le due immagini: "Trova le differenze (…) che non hai chiesto. Io conosco i modi (… "Rubare un'idea originale senza chiedere il permesso è scortese, è stato un grosso errore."

