Le dimissioni di Joe Biden in diretta | Kamala Harris conferma la sua candidatura alla presidenza: “La mia intenzione è ottenere questa nomination”. Elezioni negli Stati Uniti d’America

Obama su Biden: Joe non si è mai tirato indietro da una rissa. “È sicuramente una delle decisioni più difficili della tua vita.”

ha scritto l’ex presidente Barack Obama Messaggio in X, oltre ad un lungo messaggio sulla decisione di Joe Biden, che era il suo vicepresidente, di ritirarsi dalla corsa per la Casa Bianca: “Joe Biden è stato uno dei presidenti più importanti degli Stati Uniti, nonché uno dei i presidenti più importanti degli Stati Uniti”. Mio caro amico e partner per me. “Ci è stato anche ricordato oggi – ancora una volta – che è un patriota di prim’ordine”.

Nel resto della sua lunghissima lettera, Obama sottolinea le virtù di Biden e la loro lunga amicizia. Ma per il momento non esprime il suo sostegno a Kamala Harris o ad alcun candidato specifico, ma si limita a dire che i democratici navigheranno in “acque inesplorate” nonostante la sua fiducia in “un processo in cui emerga un candidato di spicco”. “

“Sedici anni fa, quando ho iniziato la mia ricerca per un vicepresidente, ero a conoscenza della straordinaria carriera di Joe nel servizio pubblico”, inizia Obama nella sua lettera del 2016. Piattaforma media. “Ma ciò che ammiravo di più era la sua personalità: la sua profonda compassione e la resilienza conquistata a fatica, la sua morale fondamentale e la sua convinzione che tutti contano”, afferma l’ex presidente.

“Da quando è entrato in carica, il presidente Biden ha dimostrato questo carattere più e più volte. Ho contribuito a porre fine alla pandemia, creato milioni di posti di lavoro, abbassato il costo dei farmaci soggetti a prescrizione, approvato la prima grande legge sulla sicurezza delle armi in 30 anni, fatto il più grande investimento della storia per affrontare il clima e i cambiamenti climatici e lottato per garantire il diritto dei lavoratori a organizzarsi per giustizia. Salari e benefici. A livello internazionale, è riuscito a ripristinare la posizione dell’America nel mondo, a rivitalizzare la NATO e a mobilitare il mondo contro l’aggressione russa in Ucraina. Inoltre, il presidente Biden ci ha allontanato da quattro anni di caos, inganni e divisioni che hanno caratterizzato l’amministrazione di Donald Trump. Attraverso le sue politiche e il suo esempio, Joe ci ha ricordato chi siamo nella nostra forma migliore: un Paese impegnato nei valori del passato, come fiducia, onestà, gentilezza e duro lavoro; Un paese che crede nella democrazia, nello stato di diritto e nella responsabilità; “Un Paese che insiste sul fatto che tutti, non importa chi siano, hanno voce in capitolo e meritano la possibilità di una vita migliore”.

Obama aggiunge: “Questo illustre record dà al presidente Biden tutto il diritto di candidarsi alla rielezione e di finire il lavoro che ha iniziato”. Ha aggiunto: “Joe capisce meglio di chiunque altro cosa è in gioco in queste elezioni: come tutto ciò che ha combattuto per tutta la sua vita, e tutto ciò che rappresenta il Partito Democratico, sarà in pericolo se permettiamo a Donald Trump di tornare alla Casa Bianca. e donacelo.” I repubblicani controllano il Congresso.

“So anche che Joe non si è mai tirato indietro di fronte a una lotta. Per lui, guardare il panorama politico e decidere di dover passare il testimone a un nuovo candidato è sicuramente una delle cose più difficili della sua vita”, ha detto l’ex presidente. “Ma so che non prenderei questa decisione se non la ritenessi la cosa migliore per l’America”. “È una testimonianza dell’amore di Joe Biden per il suo Paese e un esempio storico di vero funzionario pubblico che, ancora una volta, mette gli interessi del popolo americano prima dei propri, qualcosa che le future generazioni di leader farebbero bene a seguire”.

“Nei prossimi giorni navigheremo in acque inesplorate”, ammette Obama. “Ma ho una straordinaria fiducia che i leader del nostro partito saranno in grado di creare un processo da cui emergerà un candidato eccezionale. Credo che la visione di Joe Biden di un’America generosa, prospera e unita, con opportunità per tutti, sarà pienamente presente alla Convenzione Democratica di agosto. Spero che ognuno di noi sarà pronto a portare questo messaggio di speranza e progresso fino a novembre e oltre.

“Per ora, Michelle e io”, scrive, a nome di sua moglie e di se stesso, “vogliamo solo esprimere il nostro amore e la nostra gratitudine a Joe e Jill per averci guidato abilmente e coraggiosamente attraverso questi tempi pericolosi e per essersi impegnati a favore degli ideali di libertà e uguaglianza su cui è stato fondato questo Paese”.