Le donne incinte o le donne con bambini piccoli negli Stati Uniti possono ricevere benefici

Il governo degli Stati Uniti d’America utilizza vari programmi di aiuto per mantenere soddisfatta la sua popolazione. Una di queste proposte è lo Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, and Children (WIC).

Le donne interessate possono accedere a questo piano in modo semplice e riceveranno istruzioni sull’allattamento. L’allattamento al seno è garantito anche con follow-up attraverso consulti medici.

Tra gli altri benefici forniti dal programma c’è una varietà di alimenti ricchi di nutrienti. Questi prodotti sono rivolti a donne incinte di mezzi modesti e che hanno partorito da poco.

Oltre alle mamme, il sostegno nutrizionale serve ai figli che non hanno superato i 5 anni. Il benessere dei neonati e di coloro che hanno solo pochi anni dimostra l’impatto del programma WIC.

Allo stesso modo, gli antenati e le donne nel loro periodo di gestazione lo apprezzano. Avere un catalogo WIC è molto importante, perché include prodotti alimentari esclusivi ed essenziali che raramente si trovano nelle cene casalinghe.

I dati mostrano che le famiglie che ricevono WIC garantiscono una maternità piacevole ed efficace. Le consegne premature stanno diminuendo con questa iniziativa del governo in atto.

A New York, WIC promuove servizi innovativi che vanno oltre i suoi elementi tradizionali. In questo stato del paese, il programma aderisce all’attenzione personale e consiglia una dieta secondo le indicazioni sanitarie.

Le autorità mediche incoraggiano un facile esercizio in tempi e luoghi appropriati, il che contribuisce a completare la maternità. La revisione nei centri ospedalieri si estende ad altre specialità.

Una carta WIC che viene ricaricata di denaro ogni mese è stata utilizzata per acquistare cibi nutrienti. Le famiglie con donne incinte e bambini piccoli potranno acquistare i prodotti di cui hanno bisogno per un mese utilizzando questa carta.