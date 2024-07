Le elezioni in Venezuela sono iniziate con il 95% dei tavoli installati

Nelle dichiarazioni alla stampa nazionale e internazionale dalla sede della Commissione Elettorale Nazionale, il Presidente ha sottolineato che alle sei del mattino, ora locale, in ogni seggio elettorale sono stati aperti i tavoli alla presenza del cento per cento dei tecnici e “così è stato formato il 95% dei tavoli”.

Lui ha dichiarato che siamo in pieno svolgimento delle votazioni e che siamo molto orgogliosi delle persone che hanno risposto all’appello del Consiglio Elettorale Nazionale ad esercitare la loro volontà assoluta.

Amoroso ha sottolineato che l’unica condizione per votare questa domenica è “la carta d’identità, anche se scaduta”, e ha smentito la campagna che circola sui social media per indossare mascherine e indumenti speciali, aggiungendo che è una “bugia”.

Ha anche attaccato un leader della chiesa che si è recato in un canale televisivo “per raccontare bugie e cospirazioni, invece di trasmettere un messaggio di pace e di amore al mondo e ai venezuelani”.

Ha sottolineato che questo sacerdote ha annunciato che ai media è stato impedito di esercitare i loro compiti e di entrare nel centro stampa. In questo senso, ha contato 28 media sul sito, “presenti qui come in tutti i giorni in cui si redige il calendario elettorale. .”

Ha aggiunto: “Voi siete testimoni e questo alto funzionario è una persona molto bugiarda”.

Ha ribadito che sia nelle attività svolte prima che durante la campagna, conclusasi venerdì scorso dopo 22 giorni intensi, erano presenti i media nazionali e internazionali.

Il capo del potere elettorale venezuelano ha denunciato che i settori dell’estrema destra hanno fatto tutto ciò che era in loro potere affinché i cittadini non potessero esercitare il loro voto oggi, e ha osservato che “la squadra della Commissione elettorale nazionale e delle Forze armate nazionali ha dovuto fare molto .” .

Ha rivelato che gli aerei carichi di macchine per il voto sono stati confiscati e inviati in un paese africano, “e questo è ciò che hanno fatto questi signori che non credono nel popolo venezuelano”. Ha insistito sul fatto che non vogliono che le persone si esprimano e abbiano l’opportunità di partecipare al miglior sistema elettorale del mondo come il Venezuela.

Amoroso ha espresso il suo profondo ringraziamento al Piano Repubblicano delle Forze Armate Nazionali Bolivariane, che ha dispiegato più di 388.000 soldati in tutto il Paese e ha partecipato al trasporto e alla protezione di tutta la logistica elettorale.

Ha detto che ci sono 10 candidati, 38 partiti politici e 1.400 osservatori nazionali e internazionali che parteciperanno al processo di domenica.

