Le elezioni in Venezuela sono un fiasco quando si tratta di determinare chi vincerà

Le elezioni presidenziali del Venezuela sono così politicamente complesse che sono diventate un po’ un grattacapo per analisti e società di consulenza quando si tratta di prevedere in modo definitivo chi vincerà: se il chavismo rimarrà al potere per altri 6 anni o se ci saranno elezioni presidenziali. Una pausa elettorale ora apre la strada a una transizione guidata dall’opposizione.

L’opposizione, con il suo candidato irredentista Edmundo González Urrutia, guida la maggior parte dei sondaggi d’opinione condotti da società di esperti, ma queste osservazioni sociologiche non sono sufficienti per indurre specialisti indipendenti e società di consulenza a presumere che gli anti-chavismos vinceranno le elezioni.

“L’incertezza” è la situazione prevalente nelle ore che precedono il voto, come spiega il politologo Pablo Andrés Quintero.

“L’opposizione ha tutte le capacità per vincere le elezioni, così come il chavismo ha tutte le capacità per invertire la distanza elettorale guidata da González Urrutia”, muovendo i suoi macchinari e utilizzando “risorse” per ridurre il divario, commenta. Voce dell’America.

“Si tratta di un governo che sceglierà tutti i meccanismi disponibili per vincere le elezioni e cercare un’adeguata legittimità, ma l’opposizione ha anche il potenziale per votare collettivamente” e realizzare il cambiamento attraverso le elezioni, insiste.

Il titolo dell’ultimo articolo sul voto del professore e analista americano David Smiled, specializzato in sociologia e relazioni umane, riflette la complessità degli scenari: “Tutto può succedere alle elezioni presidenziali in Venezuela”.

Nel suo documento, sottolinea che sia il chavismo che l’opposizione affermano di avere personalità a loro favore e che “nessuno dei due è necessariamente fuori posto”, secondo il loro pensiero.

Parla di meccanismo elettorale con utilizzo e “abuso” di risorse ufficiali da parte del governo, denunciando “abusi” nel processo elettorale, e ritiene che molti sondaggisti che danno la preferenza al candidato dell’opposizione abbiano sopravvalutato l’antichavista. Votavano dal 2017 e si sbagliavano nei pronostici.

Tuttavia, Smilde sottolinea le massicce manifestazioni dell’opposizione in tutto il paese ed esprime sorpresa per il fatto che un anno fa si dava per scontato che il chavismo sarebbe rimasto al potere in caso di elezioni importanti, con una popolazione “esausta” dagli affari politici e un’opposizione “in una cattiva posizione”. .” “Per vincere il voto.

Oggi il Venezuela si avvia verso elezioni che “sembrano competitive”, anche se tutt’altro che libere ed eque, a suo avviso, con scenari alternativi per la coalizione di opposizione.

Una vittoria di Maduro è evitabile

Una delle principali aziende globali specializzate in analisi quantitative e previsioni economiche e di governance, Oxford Economics, vede lo scenario di base nel “mantenimento del potere” di Maduro, anche se potrebbe dover agire in modo “più autoritario” per vincere le elezioni, includendo “falsi .” Dei risultati.”

Ma Oxford Economics non esclude nemmeno una vittoria dell’opposizione.

“La continuità della leadership di Maduro non è inevitabile”, ed è possibile considerare uno scenario di transizione di potere, dato che Gonzalez Urrutia è in testa nei sondaggi d’opinione, afferma la società nel suo rapporto sugli scenari politici ed economici per il Venezuela.

“Una transizione democratica o un accordo di condivisione del potere porterebbe alla riduzione delle sanzioni (economiche straniere) e ad una ripresa economica”, afferma la società di consulenza, sottolineando che la trasformazione istituzionale può essere un “punto di conflitto”.

“Le elezioni offrono il più grande potenziale per un cambio di regime negli ultimi anni”, ha riferito Oxford Economics, prima di sottolineare che si aspetta che Maduro mantenga il potere e continui le politiche che hanno portato il paese alla sua posizione attuale.

“La presa del potere di Maduro appare troppo forte e i suoi incentivi troppo deboli per consentire una transizione rapida e pacifica”, avverte.

Un gruppo di esperti ha commentato questa settimana, durante un forum presso l’Università di Bosque in Colombia, sottolineando che le elezioni presidenziali di domenica si terranno in un Venezuela che è in “tirannia elettorale” dall’inizio del secolo.

Alimentare l’idea che il voto debba ancora essere promosso come strumento di “speranza” per influenzare gli affari nazionali è più decisivo che determinare chi vincerà, secondo Delcy Hernandez Sánchez, dottore in scienze politiche presso l’Università Centrale del Venezuela e capo del dipartimento . Studi politici alla Metropolitan University.

Nel suo discorso, ha osservato che solo un’elevata partecipazione degli elettori venezuelani può aiutare i soggetti politici a comprendere il “grande voto” di domenica e ad agire di conseguenza, rispettando i risultati, come hanno promesso.

E ha aggiunto: “Finché ci sarà un ampio sondaggio che convincerà tutti i partiti, questi margini (la differenza tra i candidati) non diminuiranno, e non è l’astensione a governare, ma lo faranno tutti i fantasmi che potremmo intrecciare sparire”, ha espresso.

Secondo i sondaggi condotti da aziende credibili, più della metà degli elettori registrati ha espresso la volontà di partecipare al processo. Ci sono più di 21 milioni di elettori registrati, ma più di 4 milioni di loro sono fuori dal Paese e non potranno esercitare il diritto di voto.

Chiave della domenica? Hernandez Sanchez ha fatto riferimento alle promesse fatte dai due candidati in testa alle urne: “avere fiducia nel nostro sistema elettorale”.

