Le elezioni nella Repubblica Democratica del Congo agli occhi del mondo

Dopo che il Vice Alto Commissario per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, Nada Al-Nashif, ha messo in guardia sulle crescenti tensioni nel Paese e sul loro potenziale impatto sullo sviluppo del processo elettorale, molte organizzazioni e istituzioni hanno espresso l’intenzione di accompagnarla.

Tra i più recenti c’è la Comunità per lo Sviluppo dell’Africa Australe (SADC), il blocco regionale di cui fa parte la Repubblica Democratica del Congo, che il 4 novembre ha tenuto a Luanda un vertice straordinario incentrato sull’insicurezza del Paese.

Oltre ad adottare i dettagli sulla mobilitazione di una forza per contribuire alla pace nella regione, la Comunità per lo sviluppo dell’Africa australe ha approvato il sostegno alle elezioni congolesi attraverso il dispiegamento di una missione di osservazione elettorale.

L’Unione europea invierà inoltre un gruppo di lavoro alle elezioni presidenziali, guidato dal deputato svedese al Parlamento europeo Malin Björk, e comprenderà 13 esperti elettorali.

Il gruppo dovrebbe arrivare a Kinshasa questo mese e alla fine del mese sarà rafforzato con 42 osservatori a lungo termine.

Il fine settimana ha dimostrato che i timori potrebbero diventare realtà nei prossimi giorni, poiché il convoglio del candidato Martin Fayulu è stato attaccato sabato a Tshikapa, nella provincia di Kasai, da individui non identificati.

Secondo alcuni testimoni, sarebbero stati attivisti di un partito politico a compiere questa azione, nel tentativo di impedire la marcia di Fayulu.

Davanti al Consiglio per i diritti umani, la commissaria Nada Al-Nashif ha esortato le autorità della Repubblica Democratica del Congo a garantire che il processo elettorale sia “libero, giusto, non violento, trasparente e inclusivo”, come afferma il ministro congolese per i diritti umani Albert Fabrice Bouila. impegnato a fare. .

