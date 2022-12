Le energie rinnovabili stanno aiutando l’UE a ridurre del 7% il consumo di gas russo entro il 2022

L’Unione Europea (UE) lo capisce Le energie rinnovabili sono la via d’uscita dalla crisi energetica e porre fine alla dipendenza dal gas russo. Il Consiglio, in cui sono rappresentati i governi dei 27, ha recentemente approvato Accelerare i permessi per la diffusione delle energie rinnovabili L’obiettivo è averlo entro il 2030 Energia da fonti pulite nel consumo finale totale dell’area comune almeno il 40%.

in questo modo, Le rinnovabili hanno portato grande sollievo all’Unione Europea in un anno di una delle sue peggiori crisi energetiche Dopo l’invasione russa dell’Ucraina. Secondo il commissario per l’Energia Kadri Simsun, 51 gigawatt di energia eolica e solare dispiegati entro il 2022 hanno aiutato l’UE a risparmiare circa 10 miliardi di metri cubi di gas. Tenendo conto che 27 paesi hanno importato 140 miliardi di metri cubi di gas dalla Russia nel 2021, si tratta di un calo del 7%.

Spiega l’esperto di energie rinnovabili Xavier Cugat Informazione che questi 10.000 milioni di metri cubi di gas equivalgono a 105.500 GWh di energia elettrica. Per capire il volume, ecco quanta luce consuma la Spagna in cinque mesi (151 giorni).

La Commissione europea ha lanciato la strategia solare dell’UE a maggio, mesi prima del previsto a causa dell’impatto dell’invasione russa dell’Ucraina sulla sicurezza energetica e sui prezzi. Nell’ambito di REPowerEu, l’Unione Europea intende farlo Mobilitare fino a 300.000 milioni di euro di investimentiDi cui 10.000 milioni saranno destinati alle infrastrutture del gas, 2.000 milioni al petrolio e il resto alle energie rinnovabili. specifica, 75.000 saranno mobilitati sotto forma di sovvenzioni e 225.000 attraverso prestiti.

740 gigawatt di energia solare entro il 2030

Bruxelles ha aumentato significativamente i suoi obiettivi di energia solare per il 2030 a 740 GW, riconoscendo Il ruolo centrale dell’energia solare nel raggiungimento degli obiettivi di sicurezzae le condizioni economiche e climatiche in Europa. Nell’ambito del pacchetto di misure, ha anche proposto un’iniziativa sui tetti per promuovere l’autoconsumo.

il Relazione annuale di SolarPower Europe Vale la pena notare che quest’anno l’Unione Europea ha aggiunto 41,4 gigawatt di capacità solare. La nuova capacità è equivalente al fabbisogno energetico di 12,4 milioni di abitazioni I paesi europei stanno sostituendo 102 metaniere cariche di gas naturale liquefatto (GNL), che è più costoso del gas naturale. La crescita annuale dell’energia solare nell’Unione Europea rispetto al 2021 è del 47% e la capacità totale è di 208,9 GW, in aumento del 25% su base annua.

“per noi La previsione media per il 2023 è di 53,6 GW di capacità solare nell’Unione Europea. Questo percorso ci porterà probabilmente ad almeno 85 GW di nuova capacità solare all’anno entro il 2026. Ciò significa che il mercato solare dell’UE sarà più che raddoppiato in quattro anni e raggiungerà 484 GW entro il 2026″, da parte sua, il Agenzia internazionale dell’energia (IEA) L’Unione Europea raccomanda di installare circa 60 gigawatt di capacità solare il prossimo anno per compensare le ridotte forniture di gas dalla Russia.

da parte sua, Anche l’energia eolica sta avanzando, ma a un ritmo molto più lento. Secondo le statistiche dell’associazione europea dei datori di lavoro WindEurope, l’anno scorso nell’Unione europea sono stati aggiunti solo 11 gigawatt. Ma sono necessari 30 gigawatt all’anno di nuova energia eolica per raggiungere l’obiettivo di energia rinnovabile per il 2030. Il permesso è ciò che frena la distribuzione e influisce sull’intera catena di approvvigionamento.

In Spagna potrebbero scadere 100 gigawatt di energia rinnovabile

In Spagna, Nel caso in cui i parametri temporanei fissati dal governo non siano resi più flessibiliche già a dicembre 2021 ha concordato di prorogare di ulteriori nove mesi il termine per il mantenimento dei permessi di accesso e connettività da parte di DIA, potrebbe scadere e potrebbero essere attivate garanzie fino a 100 gigawatt rinnovabili per potenziale mancato rispetto delle scadenze.

Nel caso specifico del settore eolico, l’Associazione per l’energia eolica (AEE) ha affermato che ci sono più di 19 gigawatt di capacità in cantiere con il rischio di scadenza nel gennaio 2023, il che aggraverà ulteriormente lo stato attuale del settore. accanto a, L’Associazione Energia Eolica raccomanda l’adozione degli schemi e la revisione dei regolamenti amministrativiche consente di gestire casi di ingenti arretrati di ordini, dando visibilità e certezza ai promotori sulla fattibilità e probabilità di successo dei loro progetti.

sotto Piano nazionale per rispondere alle conseguenze economiche e sociali della guerra in Ucraina È abilitata una procedura cautelare accelerata, fino al 31 dicembre 2024, per la determinazione dello stato ambientale e la bonifica di nuovi impianti eolici sotto i 75 MW e nuovi impianti fotovoltaici sotto i 150 MW. Tali impianti devono essere ubicati al di fuori della rete Natura 2000 e in aree a bassa o media sensibilità secondo la ripartizione ambientale delle energie rinnovabili.