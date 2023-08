Le esportazioni ammontavano a 377 milioni di dollari USA

Nonostante la situazione economica In Argentina, le esportazioni minerarie dal paese dei gaucho ammontavano a 377 milioni di dollari Nel mese di luglio ciò significa un aumento del 24,1% su base annua, secondo un rapporto del sottosegretario al Ministero dello sviluppo minerario, diffuso ieri.



(Unisciti al nostro canale WhatsApp qui e ricevi tutte le informazioni economiche dalla Colombia e dal mondo).

Del volume totale degli scambi internazionali nel mese di luglio, il valore dei minerali metallici ammontava a 290 milioni di dollari USA, ovvero un aumento annuo del 47,5%.

Vale la pena notare che all’interno Le spedizioni di oro sono aumentate in questo gruppo, una sezione fatturata per un totale di 234 milioni di dollari, Le vendite di argento ammontavano a 52 milioni di dollari. Nel frattempo, le esportazioni di litio hanno raggiunto i 74 milioni di dollari a luglio, diminuendo del 21,9% su base annua, il che può essere spiegato dai prezzi internazionali più bassi del metallo.

(Vedi: “Il feedback che forniamo rimane una formalità.”)

Questo è il caso dei primi sette mesi dell’anno, Le esportazioni minerarie dell’Argentina ammontano a 2.321 milioni di dollari, con un aumento annuo del 4,3%.

(Vedi: “Il governo non cerca di porre fine all’attività mineraria”: capo dell’ANM.)

“Il dato cumulato per il 2023 è superiore dell’11,7% rispetto al livello medio 2010-2022 di questi mesi. In questo modo, nei primi sette mesi dell’anno accumulato, le esportazioni minerarie hanno raggiunto il livello più alto dal 2012. Segnala i punti salienti.

allo stesso modo, Durante il periodo, le vendite estere di metalli sono ammontate a 1.748 milioni di dollari USA, in calo del 3% su base annua. Al contrario, la commercializzazione del litio all’estero ha raggiunto i 491 milioni di dollari USA, con un aumento del 41% su base annua.

(Vedi: Il Ministro dell’Ecuador difende le concessioni nonostante le consultazioni anti-minerarie).

Evie