Le fotocamere del Samsung Galaxy S24 Ultra rivelate grazie ad un leak

Una fuga di notizie dell’ultimo minuto ha rivelato dettagli sul sistema di fotocamere del nuovo Samsung Galaxy S24 Ultra.

Il Samsung Galaxy S23 Ultra è l’ultimo modello premium dell’azienda sudcoreana / Foto di Christian Collado

Proprio quando pensavamo già di sapere (quasi) tutto sul nuovo Samsung Galaxy S24, è arrivato un leak dell’ultimo minuto… Portale di notizie coreano elettrico Sembra fare più luce sulla nuova famiglia di smartphone di punta di Samsung. In questa occasione, ci dice il leak Sistema di fotocamere Samsung Galaxy S24 Ultrail modello più evoluto della serie che verrà presentato, se non cambia nulla, a metà gennaio.

Il cambiamento più grande riguarderà il teleobiettivo

Lo indicano le informazioni condivise dal suddetto portale di notizie coreano Samsung non apporterà troppi cambiamenti Nel sistema di fotocamere del tuo nuovo smartphone di punta. In alternativa, avrebbe potuto essere limitato a Ingrandimento migliorato Il dispositivo è attraverso un nuovo sensore Teleobiettivo da 50 megapixel Che sostituirà la risoluzione da 10 megapixel presente nell’attuale Galaxy S23 Ultra.

Detto sensore consentirà il raggiungimento di un livello Zoom ottico 5xInvece di 3 come nel caso del modello attuale. Ciò migliorerà la qualità delle foto scattate con un telescopio Ingrandimento tra 5 e 10 volte, ma ciò potrebbe peggiorare la qualità delle immagini catturate a distanze inferiori. Fortunatamente, Sensore principale da 200 megapixel Fornirà una precisione più che sufficiente per superare questa limitazione.

Se l’ultima fuga di notizie non fallisce, ecco come apparirà il sistema di fotocamere del Galaxy S24 Ultra:

Fotocamera principale : 200 megapixel

: 200 megapixel Fotocamera ultra grandangolare : 12 megapixel

: 12 megapixel Teleobiettivo 5x : 50 megapixel

: 50 megapixel Teleobiettivo 10x : 10 megapixel

: 10 megapixel Fotocamera frontale: 12 megapixel

D’altronde, le informazioni condivise oggi specificano anche questo Samsung non prevede di aggiornare i sistemi di fotocamere dei Galaxy S24 e S24+, ma verrà mantenuta la stessa configurazione degli attuali Galaxy S23 e S23+. Quindi sembra che La prossima generazione della serie Galaxy S non si concentrerà sull’introduzione di molti cambiamenti hardwareSi sarebbe invece scelto di migliorare l’esperienza utente con una versione One UI ricca di nuove funzioni AI.

