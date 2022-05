Le funzionalità della fotocamera Samsung Galaxy S22 stanno iniziando ad arrivare a tutti questi vecchi telefoni

Samsung ha lanciato la serie Galaxy S22 con nuove funzionalità nell’app Fotocamera. Tra le novità, c’era una modalità ritratto avanzata con riconoscimento degli animali domestici, supporto ritratto in modalità notturna, supporto teleobiettivo per video in modalità ritratto, ecc.

A marzo, Samsung ha condiviso un elenco di dispositivi Galaxy che riceveranno anche alcune di queste nuove funzionalità della fotocamera Galaxy S22 con un aggiornamento software.

Ora Samsung è iniziato un Implementazione delle nuove funzionalità dell’app Fotocamera su dispositivi meno recenti, a partire dalla serie Galaxy S21.

L’aggiornamento porta le seguenti funzionalità ai vecchi flagship Samsung:

Ottimizzazione dell’immagine notturna

Funzione di cornice automatica migliorata

Supporta l’estensione dell’app per le videochiamate e gli effetti del frame automatico

Miglioramenti della qualità della fotocamera per fotocamera di terze parti e app social

Arriveranno anche queste caratteristiche Galaxy Z Fold 3 Nei prossimi giorni, insieme al supporto per Expert RAW e allo zoom in modalità Pro.

comunque, il Galaxy ZFlip3 Riceverai solo miglioramenti alla funzione di inquadratura automatica, supporto per l’estensione delle videochiamate, effetti di inquadratura automatica e app social di terze parti e miglioramenti della fotocamera.

La funzione di scatto notturno sarà disponibile anche su altri dispositivi Galaxy come la serie Galaxy S20, la serie Galaxy Note 20 e il Galaxy Z Fold 2. La funzione di frame automatico migliorata sarà disponibile per gli utenti del Galaxy S21 FE, Galaxy Z Fold 2 e Galaxy Z Flip 5G/LTE.

Inoltre, il Galaxy S21 FE, la serie Galaxy S20, la serie Galaxy Note 20, il Galaxy Z Fold 2, il Galaxy Z Flip 5G/LTE riceveranno il supporto per l’estensione dell’app di videochiamata con l’aggiornamento.

Nel frattempo, le serie Galaxy S10, Galaxy Note 10, Galaxy Z Fold e Galaxy Note 10 Lite saranno supportate tramite l’estensione dell’app nella prima metà del 2022. Infine, la funzione di effetti frame automatici raggiungerà anche gli utenti di Galaxy Z Fold 2 e il Galaxy Z Flip 5G/LTE.